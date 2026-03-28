Zenbat final jokatu dira Nafarroa Arenan?
2026ko Binakako Txapelketako finala Nafarroa Arena pilotalekuan jokatuko da. 2018an inauguratu zutenetik, 6 final handi jokatu dira bertan; hortaz, igandekoa 7.a izango da. Honatx laburpen arin bat.
Honela iritsi dira finalera bi bikote protagonistak
Albisu-Laso eta Altuna III.a-Ezkurdia bikoteek jokatuko dute Binakako finala martxoaren 29an, Nafarroa Arenan. Lasok eta Albisuk txapelketako bikoterik sendoena osatu dute; Altunak eta Ezkurdiak, berriz, gorabehera gehiago izan dituzte, baina garaia heldu denean eman dute beren mailarik onena.
Nafarroako Irekia martxoaren 28a eta maiatzaren 3a bitartean jokatuko da
Nafarroako Irekia larunbat honetan hasiko da, Zugarramurdin, eta final handia Iruñeko Labriten jokatuko da, maiatzaren 3an. Guztira, zortzi bikote arituko dira lehian, tartean zortzi pilotari nafar.
Jokin Altuna: “Joseba eta niri erritmo handiko partidak komeni zaizkigu”
Jokin Altunarekin mintzatu gara Binakako Txapelketako finalaz hitz egiteko. Ezkurdiarekin batera, ezohiko bikotea osatu du Aspek, baina, partidak jokatu ahala, ezin hobeto ulertu dira bi pilotariak.
Ataun, Albisurekin bat eginda
Jon Ander Albisuren herrikideek Ataungo balkoi eta txokoak pilotariaren irudiekin eta animo mezuekin apaindu dituzte. 16 urteko ibilbidearen ostean, oraingoan bai, Albisuk txapela etxera ekarriko duela sinetsita daude.
Ostiral gauean, 'ETB Kantxa Solasean' saio berezia Binakako finalari begira
Igandeko Binakako Txapelketaren finalari begirako erreportaje, elkarrizketa eta hausnarketak izango dira protagonista 'ETB Kantxa Solasean' saio berezian, 22:15etatik aurrera.
Bakaikoak 2027ra arte luzatu du kontratua Baikorekin
Bakaikoak Buruz Buruko Txapelketan estreinatuko du kontratu berritzea, pasa den asteburuko kanporaketa gainditu ondoren.
Asier Agirrek kontratua 2027ra arte luzatu du
Horrela, aurrelari iruindarrak hamaikagarren denboraldia beteko du profesionaletan, “etorriko diren erronka berriengatik borrokan jarraitzeko ilusioarekin”.
Etorkizun oparoa, Emakume Master Cup txapelketan
Alize Sagardui eta Enara Gaminde dira Emakume Master Cup Txapelketako Binakako txapeldunak, finalean Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara menderatuta. Bikote txapeldunak finalean bizitakoa kontatu du elkarrizketa honetan.
Bakaikoak Buruz Buruko txapelketa jokatuko du, Senar kanporatu ostean
Joanes Bakaikoak 22-21 irabazi dio Beñat Senarri Zumarragan jokatutako Buruz Buruko txapelketako aurrekanporaketan. 21-14 aurretik joan da ataundarra, baina nafarrak zortzi tanto jarraian egin ditu; ondorioz, Bakaikoa aurtengo txapelketa nagusian izango da, Senar kanporatuta.