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¿Cuántas finales se han disputado en el frontón Navarra Arena?

Nafarroa Arena pilotalekua
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zenbat final jokatu dira Nafarroa Arena pilotalekuan?
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EITB

Última actualización

La final del Campeonato de Parejas 2026 se disputará en el frontón del Navarra Arena. Desde su inauguración en 2018, ha acogido seis grandes finales, por lo que la del domingo será la séptima. Recordamos brevemente lo que ocurrió en aquellas citas. 

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