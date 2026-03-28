¿Cuántas finales se han disputado en el frontón Navarra Arena?
La final del Campeonato de Parejas 2026 se disputará en el frontón del Navarra Arena. Desde su inauguración en 2018, ha acogido seis grandes finales, por lo que la del domingo será la séptima. Recordamos brevemente lo que ocurrió en aquellas citas.
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Así llegan a la final las dos parejas protagonistas
Albisu-Laso y Altuna III-Ezkurdia jugarán la final del Parejas el 29 de marzo en el Navarra Arena. Laso y Albisu han sido la pareja más sólida del campeonato. Altuna y Ezkurdia han tenido más altibajos, pero en el momento clave han dado su mejor nivel.
El Abierto de Navarra se disputará del 28 de marzo al 3 de mayo
El Abierto de Navarra comienza este sábado en Zugarramurdi y la gran final se disputará el 3 de mayo en el Labrit de Pamplona. Competirán un total de ocho parejas, entre ellas ocho pelotaris navarras.
Jokin Altuna: “A Joseba y a mí nos convienen partidos con mucho ritmo"
Jokin Altuna habla sobre la final del Parejas que disputará este domingo junto a Joseba Ezkurdia, una pareja inusual en Aspe. Ambos pelotaris han ido compenetrándose perfectamente con el paso de los partidos y son serios candidatos a obtener la preciada txapela, pese a que para ello deberán derrotar a una de las parejas más potentes del campeonato, la formada por Laso y Albisu.
Ataun se vuelca con Jon Ander Albisu
En Ataun se vive la pelota; no en vano, la localidad guipuzcoana cuenta con cuatro pelotaris en el cuadro de profesionales. Jon Ander Albisu es el más veterano y este domingo aspira a ganar su primera txapela.
Albisu, a por la primera txapela en su tercera final tras 16 años en la élite
El zaguero ataundarra explica en esta entrevista cómo se encuentra de cara a la gran final del domingo. "Nos va a tocar andar detrás de Jokin", ha dicho, en referencia al juego de Altuna.
El viernes por la noche, programa especial 'ETB Kantxa Solasean' de cara a la final del Parejas
Este viernes a partir de las 22:15 horas el programa contará con la participación de los cuatro finalistas.
Bakaikoa extiende su contrato hasta 2027
Bakaikoa estrenará su renovación en pleno Campeonato Manomanista donde disputará los octavos de final tras haber superado el pasado fin de semana una primera eliminatoria.
Asier Agirre amplía su contrato hasta 2027
El delantero pamplonés cumplirá así su undécima temporada como profesional con la "ilusión de seguir peleando por los nuevos retos que vengan por delante".
Sagardui y Gaminde no esperaban lograr la txapela y reconocen que no era su objetivo este año
Alize Sagardui y Enara Gaminde son las campeonas del Emakume Master Cup tras vencer en la final a Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara. En la dulce resaca del día después de la gran victoria, las campeonas han sido entrevistadas por EITB en Eibar.