¿Cuántas finales se han disputado en el frontón Navarra Arena?

Jokin Altuna habla sobre la final del Parejas que disputará este domingo junto a Joseba Ezkurdia, una pareja inusual en Aspe. Ambos pelotaris han ido compenetrándose perfectamente con el paso de los partidos y son serios candidatos a obtener la preciada txapela, pese a que para ello deberán derrotar a una de las parejas más potentes del campeonato, la formada por Laso y Albisu.