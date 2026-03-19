Beñat Apezetxeak partida ederra egin du bere debutean, Rezustarekin batera, Etxeberria-Bikuña aurkari (11-22)
Aurrelari goizuetarrak tanto oso politak egin ditu, Beotibarren, profesional bezala jokatu duen aurreneko neurketan, ostegunean; Apezetxea II.ak eta Rezustak merezita irabazi dute, Peio Etxeberria eta Bikuña baino gehiago izan baitira.
Beñat Apezetxea, debutaren aurrean: "Pilotari guztien ametsa da, txikitatik"
Aurrelari goizuetarra ostegun honetan egingo du estreinakoa, Asperen eskutik, Tolosan. Beñat Rezusta izango du lagun atzeko koadroetan, eta Peio Etxeberria eta Bikuña izango dituzte aurkari.
Binakako finalistak, jokatzeko gogoz, material-hautaketan
Binakako finalerako materiala hautatu dute gaur Albisu-Laso eta Altuna-Ezkurdia bikoteek, Nafarroa Arenan. Materialarekin arazorik ez, eta gogoz daude egun handian begiz jota duten “amestutako txapela” lortzeko.
Emakume Master Cupeko Binakako finalistek iganderako materiala hautatu dute
Arrizabalaga-Bergara eta Sagardui-Gaminde bikoteek jokatuko dute Eskuz Binakako Emakume Master Cupeko finala, igandean, Eibarko Astelena frontoian. Lau pilotariak gogotsu agertu dira, finala jokatzeko prest.
Elordi, oso haserre: "Arauei jarraituta, Zabaleta eta ni egon beharko ginateke finalean"
Aitor Elordi oso haserre agertu da Laso eta Albisuren aurka Binakako finalerako txartela galdu baitute. Azken tantoetan, gertakari polemikoa izan da. Laso aldageletara joan da, baimenik gabe, eta, arauei jarraituz, zigortu beharko luketela adierazi du Aspeko pilotariak.
Dario eta Ezkurdia nagusi Jakaren eta Iztuetaren aurka (7-22)
Dariok eta Ezkurdiak mendean hartu dituzte Jaka eta Iztueta finalerdietako ligaxkako hirugarren jardunaldian (7-22). Gaurko partidak ez zuen garrantzirik sailkapenari begira, Jaka eta Iztueta aukerarik gabe geratu baitziren aurreko astean; Altuna eta Ezkurdia, berriz, finalean dira.
Peña II-Salaverri II eta Murua-Gabirondo bikoteek jokatuko dute Binakako Serie B-ko finala
Peña II.ak eta Landak 10-22 irabazi die liderrak ziren Dario eta Lozari. Hala, azken horiek bigarren partidaren zain geratu dira, baina Muruak eta Gabirondok 2-22 irabazi diete Salaberria eta Gaskueri, finalerako bigarren txartela lortuz.
Jon Ander Albisuren eskuak onera egin du eta igandeko finalerdia jokatuko du
Igandeko finalerdiko material aukeraketa egin dute gaur Adarragan, Logroñon. Albisuren eskuin eskua izan da mintzagai nagusia. Ataundarrak aitortu digunez, “sentsazioak onak dira, hobera egin dit”, baina “zaila izango da %100ean iristea”.
Altunaren eta Ezkurdiaren iritziz, "errespetu falta" da Nafarroa Arenan entrenatzeko aukerarik ez izatea
Laura Pausiniren kontzertua dela eta Altuna-Ezkurdiak eta klasfikatzen den bigarren bikoteak ezin izango dute Nafarroa Arenan entrenatu finala baino lehen. Hau da finalistek gaiaren inguruan duten iritzia.
Altuna eta Ezkurdia, Binakako finalera!
Altunak eta Ezkurdiak Laso eta Albisu garaitu dituzte finalerdietako ligaxkako bigarren jardunaldian (22-15). Garaipen honekin, finalerako txartela eskuratu du Aspeko bikoteak.