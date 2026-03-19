Debut, en profesionales
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Beñat Apezetxea firma un gran partido en su debut, con Rezusta, ante Etxeberria y Bikuña (11-22)

Apezetxea debuta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Beñat Apezetxeak partida ederra egin du bere debutean, Rezustarekin batera, Etxeberria-Bikuña aurkari (11-22)
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J. E. R. | EITB

Última actualización

El delantero de Goizueta ha logrado tantos de bella factura, en el Beotibar, en su primer encuentro como profesional, este jueves; Apezetxea II y Rezusta se han hecho merecidamente con el triunfo, ya que han acertado más que Peio Etxeberria y Bikuña.

Pelota Peio Etxeberria Beñat Rezusta Pelota a mano

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