Unax Landa oiartzuarrak Madalensoron egingo du debuta, Baikorekin, igandean: “Ametsa da, oso pozik herrian izango delako”
Atzelariak 20 urte ditu, eta Agirrerekin batera jokatuko du, Bakaikoa-Morgaetxebarria bikotearen aurka. Debutak ilusio handia sortu du Oiartzunen.
