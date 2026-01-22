Debuta
Unax Landa oiartzuarrak Madalensoron egingo du debuta, Baikorekin, igandean: “Ametsa da, oso pozik herrian izango delako”

Unax Landa.
author image

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Atzelariak 20 urte ditu, eta Agirrerekin batera jokatuko du, Bakaikoa-Morgaetxebarria bikotearen aurka. Debutak ilusio handia sortu du Oiartzunen.

Pilota Esku-pilota

