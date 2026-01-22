Debut
El oiartzuarra Unax Landa debuta el domingo en el Madalensoro, con Baiko: “Es un sueño, muy contento con que sea en el pueblo”

Unax Landa.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Unax Landa oiartzuarrak Madalensoron egingo du debuta, Baikorekin, igandean: “Ametsa da, oso pozik herrian izatearekin”
author image

J. E. R. | EITB

Última actualización

El zaguero, de 20 años, jugará con Agirre, ante la pareja formada por Bakaikoa y Morgaetxebarria. Su debut ha llenado de ilusión a la afición de su localidad natal. 

Pelota Pelota a mano

