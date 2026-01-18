Aldaketak esku pilotan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Fernando Vidartek ASPEko administratzaile bakarra izateari utzi dio

Prentsaurrekoa deitu du aldaketa horren nondik norakoak azaltzeko, eta kirolakeitb.eus atarian zuzenean jarraitu ahal izango da.
Fernando Vidarte
Fernando Vidarte. Argazkia: ASPE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Fernando Vidarte CharolaASPE SL pilota enpresako administratzaile bakarra izateari utzi zion 2025eko abenduaren 26an, Merkataritza Erregistroaren Aldizkari Ofizialaren arabera. Jabe berria Iker Moreno Moran da, orain arte ASPEko finantza zuzendari eta esku pilotako enpresen irudi eta publizitate eskubideak kudeatzen eta ustiatzen dituen BAINET enpresako gerentearen albokoa izan dena.

Fernando Vidartek prentsaurrekoa deitu du astelehen honetarako, aldaketa horren nondik norakoak azaltzeko. Prentsaurrekoa zuzenean jarraitu ahal izango da kirolakeitb.eus atarian, 10:30ean hasita.

2025eko otsailean bere zikloari amaiera eman zion ASPEko buru zela, eta enpresaren gerentzia bere seme Jorgeri eman zion, nahiz eta administratzaile bakarra izaten jarraitu.

73 urteko eibartarrak mende laurden eman du enpresa zuzentzen, 1998an akziodun gisa hasi zenetik akzioen zati bat eskuratuta, eta administratzaile bakar gisa 1999ko irailaren 27tik aurrera, Vidarte familiak enpresaren % 100a eskuratu ondoren.

Esku-pilota Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X