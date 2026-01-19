Fernando Vidarte: "El espíritu de ASPE se mantiene"
Fernando Vidarte ha explicado en rueda de prensa su decisión de dejar ASPE. Además de contar los motivos, también ha expresado cómo ve el futuro de la empresa.
Te puede interesar
Bainet se hace con el control de ASPE, tras adquirir la mayoría de las acciones de Fernando Vidarte
El ya exadministrador único de la promotora eibarresa se ha despedido este lunes, en una rueda de prensa; Vidarte ha asegurado que ASPE “va a seguir igual, será una empresa que se va a enfrentar a Baiko”, y ha admitido que no ha hablado con los pelotaris.
Elordi y Zabaleta remontan en el último momento y vencen a Etxeberria y Rezusta (22-19)
En la 10ª jornada del Campeonato de Parejas, Aitor Elordi y José Javier Zabaleta han comenzado perdiendo 4-15, pero han remontado el partido y han ganado 22-19 a Peio Etxeberria y Beñat Rezusta. Los rojos son segundos en la clasificación con seis puntos, mientras que los azules seguirán últimos con dos puntos.
Fernando Vidarte deja de ser administrador único de ASPE
Ha convocado una rueda de prensa para explicar los pormenores de este cambio, que se podrá seguir en directo en kirolakeitb.eus.
Laso y Albisu se clasifican para semifinales tras vencer a Larrazabal y Mariezkurrena (22-19)
Laso y Albisu han tenido que trabajar duro para vencer a Larrazabal y Mariezkurrena por 22-19 en la 10.ª jornada del Campeonato por Parejas. Con esta victoria, se han clasificado para las semifinales.
Zabala y Martija han tenido que emplearse a fondo para vencer a Altuna y Ezkurdia (15-22)
Zabala y Martija se han impuesto por 15-22 a Altuna y Ezkurdia en la 10ª jornada del Campeonato por Parejas. Han llegado a empatar a 14, pero a partid de ahí el partido ha sido para los azules.
Beñat Apezetxea, nuevo pelotari de ASPE
El delantero de Goizueta ha firmado por dos años y debutará en los próximos meses.
Zubizarreta IV y Landa se convierten en pelotaris profesionales de la mano de Baiko
Ambos debutantes de 20 años han firmado un contrato de dos años. El delantero de Ataun “es un pelotari muy completo” y el zaguero de Oiartzun destaca por “su golpe con la mano izquierda”, según ha explicado Aimar Olaizola, responsable deportivo de Baiko.
Laso y Albisu muestran su superioridad arrollando a Jaka e Iztueta (5-22)
Unai Laso y Jon Ander Albisu refuerzan su liderato en el Campeonato de Parejas logrando una contundente victoria ante Erik Jaka y Martxel Iztueta. Los azules han dominado el encuentro de principio a fin, y, tras el 5-10, han puesto la directa hasta el cartón 22.
Etxeberria y Rezusta logran una sufrida victoria en un gran duelo ante Zabala y Martija (22-21)
Peio Etxeberria y Beñat Rezusta se ha impuesto por 22-21 a Javi Zabala y Julen Martija en un duro y emocionante partido este sábado en el Adarraga. La pareja colorada ha realizado una remontada épica tras ir perdiendo 12-18 y sumar así su segundo punto en el Campeonato de Parejas.