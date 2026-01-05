LAUKIZEN
Enara Gaminderi omenaldia, 2025eko arrakastengatik

Enara Gaminde pilotaria omendu dute Laukizen.
18:00 - 20:00
Enara Gaminde, Laukizen egindako omenaldian
author image

EITB

Azken eguneratzea

Urte paregabea izan da 2025.a Enara Gaminde pilotariarentzat; hori dela eta, omenaldi beroa jaso du bere herrian, Laukizen.

Esku-pilota

