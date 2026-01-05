Enara Gaminderi omenaldia, 2025eko arrakastengatik
Urte paregabea izan da 2025.a Enara Gaminde pilotariarentzat; hori dela eta, omenaldi beroa jaso du bere herrian, Laukizen.
Zure interesekoa izan daiteke
Partidarik luzeena eta laugarren garaipena: Zabala eta Martija nagusi (15-22)
Zabalak eta Martijak laugarren garaipena eskuratu dute Elordi eta Zabaleta 15-22 garaituta. Orain arte jokatutako partidarik luzeena izan da, baita pilotakada gehien izan dituena ere, 861 pilotakada zenbatu dituzte guztira.
Lasok eta Albisuk geldiezin jarraitzen dute, Artola eta Imaz ere garaituta (12-22)
Lasok eta Albisuk zazpigarren garaipena lortu dute Binakako Txapelketan, Artola eta Imaz 12-22 menderatuta. Txapelketako liderra den bikotea bikain aritu da eta, azken tantoa egitea kosta egin zaien arren, azkenean garaipena poltsikoratu dute.
Altuna eta Ezkurdia errautsetatik berpiztu dira Jaka eta Iztuetari irabazita (22-16)
Binakako Txapelketan lau porrot jarraian jaso ondoren, Aspeko bikoteak ondo hasi du urtea, Jaka eta Iztueta 22-16 garaituta.
Lasok eta Albisuk Binakako Txapelketan duten lehen postua sendotu dute, Zabala eta Martija menderatuta (22-19)
Baikoko bikoteak sei garaipen daramatzate, jokatutako zazpi jardunaldietan, eta, ligaxkako lehen itzulia amaituta, aurreneko tokian jarraitzen dute. Astelenan jokatutako partidan, aurretik ibili dira markagailuan, baina azkenean sufritu behar izan dute, puntua eskuratu arte.
Tanto ikusgarria, Laso-Albisu vs Zabala-Martija partidan
Laso eta Albisu 5-4 ari ziren gailentzen, partidako hamargarren tantoa jokoan izan denean; orduan, Javi Zabalak sake ederra egin du, baina Jon Ander Albisuk bikain jaso, eta lau pilotariek tanto ikusgarria jokatu dute. Azkenean, urdinek eskuratu dute.
Lehen sakea… gorri, ala urdin? Txapa zutik gelditu da!
Astelenan, urtarrilaren 1ean, bitxikeria izan da: Laso-Albisu eta Zabala-Martija bikoteen arteko partida hasi aurretik, lehenengo sakea zein bikotek egingo zuen zehaztu behar zuen txapa zutik gelditu da, eta berriro bota behar izan dute.
Zabalak eta Martijak Jaka eta Iztueta garaitu dituzte partida ikusgarri batean (20-22)
Javi Zabalak eta Julen Martijak hirugarren puntua bereganatu dute Binakako Txapelketan, Adarragan, partida gogor batean Erik Jaka eta Martxel Iztueta 20-22 menderatuta. Urdinak atzetik joan dira markagailuan, norgehiagokaren azken txanpan emaitza irauli duten arte.
Etxeberriak eta Rezustak garaipen handia lortu dute Larrazabal eta Mariezkurrenaren kontra (22-19)
Peio Etxeberria eta Rezusta bikoteak 22-19 irabazi diete Larrazabal eta Mariezkurrena II.ari Barañaingo pilotalekuan. Lehia, hasieratik amaierara oso parekatua, azken tantoetan erabaki da Etxeberriak eta Rezustak bikotearen bultzadari esker, azken txanpan oreka hautsi eta garaipena lortu baitute.
Elordik eta Zabaletak astindua eman diete Artolari eta Imazi (6-22)
Elordik eta Zabaletak nagusitasuna erakutsi dute hasieratik Artola eta Imazen aurka jokatutako partidan (6-22), Eibarko Astelena pilotalekuan. Hona hemen partidako azken tantoa eta irabazleen adierazpenak.