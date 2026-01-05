EN LAUKIZ
Homenaje a Enara Gaminde por sus éxitos en 2025

Enara Gaminde pilotaria omendu dute Laukizen.
Enara Gaminde, durante su homenaje en Laukiz
Euskaraz irakurri: Enara Gaminderi omenaldia, 2025eko arrakastengatik
author image

EITB

Última actualización

El 2025 ha sido un año único para la pelotari Enara Gaminde, por lo que ha recibido un caluroso y multitudinario homenaje en su pueblo, Laukiz.

Pelota a mano

