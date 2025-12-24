Pilota
Baikoko eta Aspeko pilotariek Gabonetako mezua zabaldu dute

Martxel Iztueta pilotaria.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Enpresek bideo bana argitaratu dute, eta horietan pilotariek zoriontasuna opa diete zaleei, Gabonetarako eta urte berrirako.

Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Emakume Master Cup Binakako txapelketa, zazpi bikote martxoaren 22ko finalean banatuko diren txapelen bila

Ostiral honetan, Etxebarrin, eta igandean, Sopelan, hasiera emango zaio binakako txapelketari. Alize Sagardui 14 urteko goizuetarrak debuta egingo du Enara Gaminde txapeldunarekin bikotea osatuz. Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara iazko txapeldunordeek elkarrekin jokatuko dute aurten ere. Gainerako bikoteak Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun eta Etxegarai-Capellan izango dira.

