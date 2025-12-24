Baikoko eta Aspeko pilotariek Gabonetako mezua zabaldu dute
Enpresek bideo bana argitaratu dute, eta horietan pilotariek zoriontasuna opa diete zaleei, Gabonetarako eta urte berrirako.
Zure interesekoa izan daiteke
Emakume Master Cup Binakako txapelketa, zazpi bikote martxoaren 22ko finalean banatuko diren txapelen bila
Ostiral honetan, Etxebarrin, eta igandean, Sopelan, hasiera emango zaio binakako txapelketari. Alize Sagardui 14 urteko goizuetarrak debuta egingo du Enara Gaminde txapeldunarekin bikotea osatuz. Olatz Arrizabalaga eta Arrate Bergara iazko txapeldunordeek elkarrekin jokatuko dute aurten ere. Gainerako bikoteak Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun eta Etxegarai-Capellan izango dira.
Enara Gaminde, historia egin ondoren: "Oraindik sinestu ezinik nago"
Goizean zeukan azterketa egin ostean iritsi da EITBren hitzordura Laukizko txapeldun handia. Urte berean lau t'erdikoa eta binakakoa irabazi dituen lehen pilotaria da. Ez dira izan 2025 biribil honetan eskuratu dituen txapel bakarrak.
Lasok eta Albisuk aise menderatu dituzte Elordi eta Zabaleta (11-22)
Unai Laso eta Jon Ander Albisu indartsu ari dira Binakakoan, bostetik partida bakarra galdu baitute. Oraingoan ere, nagusitasun handiarekin irabazi dute, Elordi eta Zabaleta 11-22 menderatuta.
Peñak txartel beltza jaso du epaileari aurre egin eta gero
Serie B-ko Binakako Txapelketako partidan, Jon Ander Peñak atxiki egin duela adierazi du epaileak, eta tantoa kendu dio. Pilotaria ez da ados egon erabakiarekin, eta aurre egin dio. Ondorioz, txartel beltza jaso du.
Pilotarien Elkartea haserre agertu da esku pilotaren egoeragatik
Aspe eta Baiko enpresetako pilotariak biltzen dituen elkarteak bere kezka adierazi nahi izan du pilota profesionala hartzen ari den norabideagatik.
Artolak eta Imazek garaipen handia lortu dute Altuna eta Ezkurdiaren aurka (16-22)
Iñaki Artolak eta Ander Imazek ez zuten ondo hasi Binakako Txapelketa, baina, pixkanaka, gora egin dute, eta larunbat honetan hirugarren puntua lortu dute Jokin Altuna eta Joseba Ezkurdia 16-22 menderatuta.
Azken 7 tantoak eginez irabazi diete Larrazabalek eta Mariezkurrenak Zabalari eta Martijari (16-22)
Larrazabalek eta Mariezkurrenak 16-22 irabazi diete Zabalari eta Martijari Binakako Txapelketako 5. jardunaldian. Atzetik hasi dira markagailuan, baina pixkanaka jokoa hobetu dute eta azken 7 tantoak urdinek egin dituzte.
Aspek Unai Alberdi fitxatu du hurrengo hiru urteetarako
23 urteko aurrelaria orain arte Baikon egon da, eta urtarrilean eginen du debuta enpresa berriarekin: “Aukera berri bat da, eta, aldi berean, ilusioz betetzen nauen erronka bat”, adierazi du Alberdi II.ak.
Xabi Tolosa: "Bukatu da nire ibilbidea"
Xabi Tolosa atzelari anoetarrak ezingo du pilotan jokatzen jarraitu, eskuin eskumuturreko lesioak eraginda. Elkarrizketa honetan azaldu du erabakia, nola sentitzen den argitzeaz gain.