Los pelotaris de Baiko y de Aspe felicitan la Navidad

Martxel Iztueta pilotaria.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Baikoko eta Aspeko pilotariek Gabonetako mezua zabaldu dute
author image

EITB

Última actualización

Las dos empresas han publicado sendos vídeos en los que sus pelotaris felicitan las fiestas y el nuevo año a las y los aficionados.

Pelota Jokin Altuna Unai Laso Pelota a mano

Emakume Master Cup
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo

Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas.  El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.

