Los pelotaris de Baiko y de Aspe felicitan la Navidad
Las dos empresas han publicado sendos vídeos en los que sus pelotaris felicitan las fiestas y el nuevo año a las y los aficionados.
Siete parejas buscarán la txapela, que se decidirá en la final del 22 de marzo
Este viernes en Etxebarri y el domingo en Sopela se dará el pistoletazo de salida al campeonato de parejas en el que la goizuetarra de 14 años Alize Sagardui debutará formando pareja con la campeona Enara Gaminde. Las subcampeonas del año pasado Olatz Arrizabalaga y Arrate Bergara jugarán un año más juntas. El resto de parejas serán Aldai-Arrillaga, Ruiz de Infante-Mendizabal, Zabaleta-Bertiz, Ibarrola-Erasun y Etxegarai-Capellán.
Enara Gaminde tras hacer historia: "Asimilar lo que he conseguido no es fácil, intentaré celebrarlo un poco más"
La zaguera de Laukiz ha acudido a la cita con EITB después de hacer un examen que tenía esta mañana. Es la primera pelotari en ganar el acotado y el parejas el mismo año. No han sido las únicas txapelas de este 2025 redondo.
Laso y Albisu han vencido fácilmente a Elordi y Zabaleta (11-22)
Unai Laso y Jon Ander Albisu están siendo fuertes en el Campeonato de Parejas, sólo han perdido un partido de cinco. Hoy han vuelto a ganar con mucha superioridad tras derrotar a Elordi y Zabaleta por 11-22.
Peña recibe una tarjeta negra tras enfrentarse al árbitro
En el partido del Campeonato de Parejas de la Serie B, el árbitro ha señalado que Jon Ander Peña ha retenido la pelota en la mano y le ha quitado el tanto, una decisión con la que el pelotari no ha estado de acuerdo y se ha enfrentado al árbitro, por lo que ha recibido una tarjeta negra.
La Asociación de Pelotaris muestra su malestar por la situación de la pelota mano
La asociación que agrupa a los pelotaris de las empresas Aspe y Baiko ha querido expresar su preocupación por el rumbo que está tomando la pelota profesional.
Artola e Imaz logran una gran victoria ante Altuna y Ezkurdia (16-22)
Iñaki Artola y Ander Imaz no comenzaron bien el Campeonato de Parejas, pero, poco a poco, van a más y este sábado han sumado su tercer punto al vencer 16-22 a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia.
Larrazabal y Mariezkurrena superan a Zabala y Martija llevándose los últimos 7 tantos (16-22)
Larrazabal y Mariezkurrena han ganado 16-22 a Zabala y Martija en la 5ª jornada del Campeonato de Parejas. Han comenzado por detrás en el marcador, pero poco a poco han ido mejorando su juego y los últimos 7 tantos han sido de ellos.
Aspe ficha a Unai Alberdi para los tres próximos años
El delantero, hasta ahora en Baiko, debutará en enero con su nueva empresa: “Para mí es una nueva oportunidad, y, a la vez, reto que me llena de ilusión”, ha señalado Alberdi II, de 23 años.
Xabi Tolosa: "Mi carrera ha terminado"
El zaguero de Anoeta, Xabi Tolosa, que no podrá seguir jugando a pelota por su lesión en la muñeca derecha, explica en esta entrevista su decisión, además de aclarar cómo se siente.