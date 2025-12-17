Elkarrizketa
Xabi Tolosa: "Bukatu da nire ibilbidea"

Xabi Tolosa atzelariak ez du Asperekin zuen kontratua berritu, eskuin eskumuturrean hainbat lesio izan ostean.
18:00 - 20:00
Xabi Tolosak pilota utzi du
author image

EITB

Azken eguneratzea

Xabi Tolosa atzelari anoetarrak ezingo du pilotan jokatzen jarraitu, eskuin eskumuturreko lesioak eraginda. Elkarrizketa honetan azaldu du erabakia, nola sentitzen den argitzeaz gain.

Aspek ez dio kontratua berrituko Xabier Tolosa Anoetako atzelariari 12 urteko ibilbidearen ostean
Esku-pilota

