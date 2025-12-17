Entrevista
Xabi Tolosa: "Mi carrera ha terminado"

Xabi Tolosa atzelariak ez du Asperekin zuen kontratua berritu, eskuin eskumuturrean hainbat lesio izan ostean.
Xabi Tolosa. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Xabi Tolosak pilota utzi behar izan du, eskuin eskumuturreko lesioaren ondorioz
EITB

Última actualización

El zaguero de Anoeta, Xabi Tolosa, que no podrá seguir jugando a pelota por su lesión en la muñeca derecha, explica en esta entrevista su decisión, además de aclarar cómo se siente.

Aspe no renovará al zaguero de Anoeta Xabier Tolosa tras 12 años de carrera
Pelota a mano

