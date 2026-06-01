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Segurola recibe un pelotazo directo de Larrañaga

Segurolaren pilotakada
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Segurolak pilotakada jaso du masailean
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KIROLAK EITB

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En el cuarto tanto del partido entre Aldabe-Barrenetxea IV vs. Segurola-Larrañaga, Larrañaga le ha propinado un pelotazo en la mejilla a Segurola. El golpe le ha causado una pequeña herida al delantero, que ha seguido jugando tras salir del vestuario.

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Ezkurra-Azpiroz y Aldabe-Barrenetxea superan con facilidad a sus rivales en la cuarta jornada

En el primer choque, la pareja navarra ha ganado en dos sets (6-15 y 8-15) a Aiestaran VII y Juanenea. El debutante Aiestaran ha sustituido a Goikoetxea. En el segundo partido, el delantero de Lekunberri y el zaguero de Hernani han hecho lo propio con Segurola y Larrañaga (4-15 y 9-15). Un pelotazo en la cara ha mediatizado la actuación del delantero de Aizarnazabal.

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