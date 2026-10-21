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Así ha celebrado la Euskal Selekzioa la victoria en la final de cesta punta

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18:00 - 20:00

Se trata de una victoria histórica para la Euskal Selekzioa

Euskaraz irakurri: Horrela ospatu du Euskal Selekzioak zesta-punta finaleko garaipena
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Así ha celebrado la Euskal Pilota Selekzioa la victoria de Barandika y Lekerika en la final de cesta punta por parejas.

Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Cesta punta Xabier Barandika Unai Lekerika Pelota Euskal Selekzioa

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