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Así ha celebrado la Euskal Selekzioa la victoria en la final de cesta punta
Euskaraz irakurri: Horrela ospatu du Euskal Selekzioak zesta-punta finaleko garaipena
Así ha celebrado la Euskal Pilota Selekzioa la victoria de Barandika y Lekerika en la final de cesta punta por parejas.
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