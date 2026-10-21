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Xabi Barandika: “Urrea lortzea historikoa da”

Iragarkia
Barandika eta Lekerika adierazpenak
18:00 - 20:00

Urrezko domina historikoa lortu dute Barandikak eta Lekerikak, zesta-puntan.

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Azken eguneratzea

Xabi Barandikak eta Unai Lekerikak urrea irabazi dute Munduko Pilota Txapelketan. Maite Ortiz de Mendibilek eta Maia Goikoetxeak, berriz, zilarra eskuratu dute. Emaitza historikoak dira Euskal Pilota Selekzioarentzat.

Munduko Pilota Txapelketa Xabier Barandika Unai Lekerika Zesta-punta Pilota

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