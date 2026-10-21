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Xabi Barandika: “Urrea lortzea historikoa da”
Xabi Barandikak eta Unai Lekerikak urrea irabazi dute Munduko Pilota Txapelketan. Maite Ortiz de Mendibilek eta Maia Goikoetxeak, berriz, zilarra eskuratu dute. Emaitza historikoak dira Euskal Pilota Selekzioarentzat.
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