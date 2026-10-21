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Xabi Barandika: “Conseguir el oro es histórico”

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Barandika eta Lekerika, adierazpenak
18:00 - 20:00
Barandika y Lekerika logran una medalla de oro histórica en cesta punta
Euskaraz irakurri: Xabi Barandika: "Urrea lortzea historikoa da"
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Última actualización

Xabi Barandika y Unai Lekerika han ganado el oro en la final de parejas de cesta punta en el Campeonato del Mundo de Pelota. Maite Ortiz de Mendibil y Maia Goikoetxea se han hecho con la plata.

Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Xabier Barandika Unai Lekerika Cesta punta Pelota

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