AMPO Euskal Herritik Mundura txapelketaren egutegia, pilotalekuak eta ordutegiak
30 jaialdi inguruk osatuko dute txapelketa, maiatzaren 8tik ekainaren 7ra bitartean, Euskal Herriko hainbat herritan.
ESKU PILOTA
Maiatzak 10
Emakumezkoak
-Arrizabalaga vs.Agirre (Idiazabal, 11:30)
-Gaminde vs Ruiz de Infante (Idiazabal, 11:30)
-Aldai vs Bergara (Urretxu, 11:30)
-Erasun vs Etxegarai (Urretxu, 11:30)
Gizonezkoak
-Azketa-Garmendia vs Hormaetxe-Balerdi (Idiazabal, 11:30)
-Labaka-Bernaola vs Egiguren-Elorz (Urretxu, 11:30)
-Irribarria vs Zabaleta (Galdakao, 11:30)
-Carregal vs Santxo (Galdakao, 11:30)
Maiatzak 15
Emakumezkoak
-Arrizabalaga vs Mendizabal (Barakaldo, 19:00)
-Gaminde vs Etxegarai (Barakaldo, 19:00)
Gizonezkoak
-Azketa-Goiburu vs Etxeberria-Garmendia (Barakaldo, 19:00)
Maiatzak 16
Emakumezkoak
-Agirre vs Aldai (Abadiño, 18:00)
-Ruiz de Infante vs Erasun (Abadiño, 18:00)
Gizonezkoak
-Egiguren-Irazustabarrena vs Murua-Elortz (Abadiño, 18:00)
-Lizeaga vs Irribarria (Segura, 17:00)
-Santxo vs Cestau (Segura, 17:00)
Maiatzak 23
Emakumezkoak
-Arrizabalaga vs Aldai (Arrasate, 17:00)
-Gaminde vs Erasun (Arrasate, 17:00)
-Mendizabal vs Agirre (Lazkao, 17:00)
Gizonezkoak
-Hormaetxe-Goiburu vs Etxeberria-Balerdi (Arrasate, 17:00)
-Zabaleta vs Lizeaga (Lazkao, 17:00)
-Cestau vs Carregal (Lazkao, 17:00)
Maiatzak 24
Emakumezkoak
-Etxegarai vs Ruiz de Infante (Basauri, 16:30)
Gizonezkoak
-Labaka-Irazustabarrena vs Murua-Bernaola (Basauri, 16:30)
Maiatzak 31
-Finalerdiak
(Gernika, 11:00)
(Zeanuri, 17:30)
Ekainak 7
-Finalak (Zumarraga, 11:00)
PALA MOTZA Y PALETA
Gizonezkoak
Maiatzak 8
-Landeta-Alkorta vs Madariaga-Sierra (Sopela, 19:30)
-Altuna-Ceni vs Zubiri-Gordon (Sopela, 19:30)
Maiatzak 9
-Lopez de Muniain-Ibai Pérez vs Unda-Pichel (Deba, 18:00)
-Gaubeka-Olazabal vs Murcia-Del Rio (Deba, 18:00)
Maiatzak 15
-Landeta-Sierra vs Lopez de Muniain-Pichel (Bakio, 18:30)
-Zubiri-Olazabal vs Murcia-Ceni (Bakio, 18:30)
Maiatzak 16
-Madariaga-Ibai Perez vs Unda-Alkorta (Ordizia, 18:00)
-Altuna-Gordon vs Gaubeka-Del Rio (Ordizia, 18:00)
Maiatzak 22
-Landeta-Ibai Perez vs Unda-Sierra (Barakaldo, 19:30)
-Altuna-Olazabal vs Murcia-Gordon (Barakaldo-19:30)
Maiatzak 23
-Madariaga-Pichel vs Lopez de Muniain-Alkorta (Olaberria, 18:00)
-Zubiri-Del Rio vs Gaubeka-Ceni (Olaberria, 18:00)
Maiatzak 29
-Landeta-Pichel vs Madariaga-Alkorta (Gatika, 19:30)
-Gaubeka-Gordon vs Murcia-Olazabal (Gatika, 19:30)
Maiatzak 31
-Lopez de Muniain-Sierra vs Unda-Ibai Perez (Beasain, 11:30)
-Altuna-Del Rio vs Zubiri-Ceni (Beasain, 11:30)
Ekainak 6
-Finalak (Sopela, 17:00)
ZESTA-PUNTA
Maiatzak 9
Emakumezkoak
-Elaia vs Frida (Gernika, 11:00)
-Helena vs Eneritz (Gernika, 11:00)
-Ihart vs Maite (Ispaster, 18:30)
-Maialen vs Maia (Ispaster, 18:30)
Gizonezkoak
-Celaya vs Arrasate (Gernika, 11:00)
-Astelarra vs Aratz (Gernika, 11:00)
-Txanika vs Arbe (Ispaster, 18:30)
-Argoitia vs Zuhaitz (Ispaster, 18:30)
Maiatazak 16
Emakumezkoak
-Ihart vs Maialen (Gernika, 11:00)
-Maite vs Maia (Gernika, 11:00)
-Elaia vs Helena (Zeanuri, 17:00)
-Frida vs Eneritz (Zeanuri, 17:00)
Gizonezkoak
-Argoitia vs Txanika (Gernika, 11:00)
-Aratz vs Arrasate (Gernika, 11:00)
-Zuhaitz vs Arbe (Zeanuri, 17:00)
-Astelarra vs Celaya (Zeanuri, 17:00)
Maiatzak 23
Emakumezkoak
-Elaia vs Eneritz (Elorrio, 11:00)
-Helena vs Frida (Elorrio, 11:00)
-Ihart vs Maia (Lemoa, 16:30)
-Maite vs Maialen (Lemoa, 16:30)
Gizonezkoak
-Argoitia vs Arbe (Elorrio, 11:00)
-Zuhaitz vs Txanika (Elorrio, 11:00)
-Astelarra vs Arrasate (Lemoa, 16:30)
-Aratz vs Celaya (Lemoa, 16:30)
Maiatzak 30
Finalaurrekoak (Barakaldo, 19:00)
Ekainak 7
Finalak (Burgelu, 17:00 horas)
Euskal Herritik Mundura AMPO txapelketa aurkeztu du Euskal Pilota Federazioak
Euskal Pilota Selekzioaren prestaketarako sortutako txapelketak 30 jaialdi inguru bilduko ditu, maiatzaren 8tik ekainaren 7ra bitartean, Euskal Herriko hainbat herritan.
“Erremontari”, txapeldunen txapelketa, aurkeztu dute
Erremontearen etorkizuna airean dagoela abiatuko da 2026ko Erremontari txapelketa maiatzaren 11an, seigarren edizioa ez dela azkena izango itxaropentsu. Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea eta Aldabe-Barrenetxea IV bikoteak lehiatuko dira. Finala ekainaren 29an jokatuko da.
