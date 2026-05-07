AMPO Euskal Herritik Mundura txapelketaren egutegia, pilotalekuak eta ordutegiak

30 jaialdi inguruk osatuko dute txapelketa, maiatzaren 8tik ekainaren 7ra bitartean, Euskal Herriko hainbat herritan.

AMPO-Euskal-Herritik-Mundura-txapelketa-aurkezpena
Presentación del campeonato AMPO Euskal Herritik Mundura. Imagen: EITB
E. L. H. | KIROLAK EITB

ESKU PILOTA

Maiatzak 10

Emakumezkoak

-Arrizabalaga vs.Agirre (Idiazabal, 11:30)

-Gaminde vs Ruiz de Infante (Idiazabal, 11:30)

-Aldai vs Bergara (Urretxu, 11:30)

-Erasun vs Etxegarai (Urretxu, 11:30)

Gizonezkoak

-Azketa-Garmendia vs Hormaetxe-Balerdi (Idiazabal, 11:30)

-Labaka-Bernaola vs Egiguren-Elorz (Urretxu, 11:30)

-Irribarria vs Zabaleta (Galdakao, 11:30)

-Carregal vs Santxo (Galdakao, 11:30)

Maiatzak 15

Emakumezkoak

-Arrizabalaga vs Mendizabal (Barakaldo, 19:00)

-Gaminde vs Etxegarai (Barakaldo, 19:00)

Gizonezkoak

-Azketa-Goiburu vs Etxeberria-Garmendia (Barakaldo, 19:00)

Maiatzak 16

Emakumezkoak

-Agirre vs Aldai (Abadiño, 18:00)

-Ruiz de Infante vs Erasun (Abadiño, 18:00)

Gizonezkoak

-Egiguren-Irazustabarrena vs Murua-Elortz (Abadiño, 18:00)

-Lizeaga vs Irribarria (Segura, 17:00)

-Santxo vs Cestau (Segura, 17:00)

Maiatzak 23

Emakumezkoak

-Arrizabalaga vs Aldai (Arrasate, 17:00)

-Gaminde vs Erasun (Arrasate, 17:00)

-Mendizabal vs Agirre (Lazkao, 17:00)

Gizonezkoak

-Hormaetxe-Goiburu vs Etxeberria-Balerdi (Arrasate, 17:00)

-Zabaleta vs Lizeaga (Lazkao, 17:00)

-Cestau vs Carregal (Lazkao, 17:00)

Maiatzak  24

Emakumezkoak

-Etxegarai vs Ruiz de Infante (Basauri, 16:30)

Gizonezkoak

-Labaka-Irazustabarrena vs Murua-Bernaola (Basauri, 16:30)

Maiatzak 31

-Finalerdiak

(Gernika, 11:00)

(Zeanuri, 17:30)

Ekainak 7

-Finalak (Zumarraga, 11:00)

PALA MOTZA Y PALETA

Gizonezkoak

Maiatzak 8

-Landeta-Alkorta vs Madariaga-Sierra (Sopela, 19:30)

-Altuna-Ceni vs Zubiri-Gordon (Sopela, 19:30)

Maiatzak 9

-Lopez de Muniain-Ibai Pérez vs Unda-Pichel (Deba, 18:00)

-Gaubeka-Olazabal vs Murcia-Del Rio (Deba, 18:00)

Maiatzak 15

-Landeta-Sierra vs Lopez de Muniain-Pichel (Bakio, 18:30)

-Zubiri-Olazabal vs Murcia-Ceni (Bakio, 18:30)

Maiatzak 16

-Madariaga-Ibai Perez vs Unda-Alkorta (Ordizia, 18:00)

-Altuna-Gordon vs Gaubeka-Del Rio (Ordizia, 18:00)

Maiatzak 22

-Landeta-Ibai Perez vs Unda-Sierra (Barakaldo, 19:30)

-Altuna-Olazabal vs Murcia-Gordon (Barakaldo-19:30)

Maiatzak 23

-Madariaga-Pichel vs Lopez de Muniain-Alkorta (Olaberria, 18:00)

-Zubiri-Del Rio vs Gaubeka-Ceni (Olaberria, 18:00)

Maiatzak 29

-Landeta-Pichel vs Madariaga-Alkorta (Gatika, 19:30)

-Gaubeka-Gordon vs Murcia-Olazabal (Gatika, 19:30)

Maiatzak 31

-Lopez de Muniain-Sierra vs Unda-Ibai Perez (Beasain, 11:30)

-Altuna-Del Rio vs Zubiri-Ceni (Beasain, 11:30)

Ekainak 6

-Finalak (Sopela, 17:00)

ZESTA-PUNTA

Maiatzak 9

Emakumezkoak

-Elaia vs Frida (Gernika, 11:00)

-Helena vs Eneritz (Gernika, 11:00)

-Ihart vs Maite (Ispaster, 18:30)

-Maialen vs Maia (Ispaster, 18:30)

Gizonezkoak

-Celaya vs Arrasate (Gernika, 11:00)

-Astelarra vs Aratz (Gernika, 11:00)

-Txanika vs Arbe (Ispaster, 18:30)

-Argoitia vs Zuhaitz (Ispaster, 18:30)

Maiatazak 16

Emakumezkoak

-Ihart vs Maialen (Gernika, 11:00)

-Maite vs Maia (Gernika, 11:00)

-Elaia vs Helena (Zeanuri, 17:00)

-Frida vs Eneritz (Zeanuri, 17:00)

Gizonezkoak

-Argoitia vs Txanika (Gernika, 11:00)

-Aratz vs Arrasate (Gernika, 11:00)

-Zuhaitz vs Arbe (Zeanuri, 17:00)

-Astelarra vs Celaya (Zeanuri, 17:00)

Maiatzak 23

Emakumezkoak

-Elaia vs Eneritz (Elorrio, 11:00)

-Helena vs Frida (Elorrio, 11:00)

-Ihart vs Maia (Lemoa, 16:30)

-Maite vs Maialen (Lemoa, 16:30)

Gizonezkoak

-Argoitia vs Arbe (Elorrio, 11:00)

-Zuhaitz vs Txanika (Elorrio, 11:00)

-Astelarra vs Arrasate (Lemoa, 16:30)

-Aratz vs Celaya (Lemoa, 16:30)

Maiatzak 30

Finalaurrekoak (Barakaldo, 19:00)

Ekainak 7

Finalak (Burgelu, 17:00 horas)

