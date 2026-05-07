Euskal Herritik Mundura AMPO txapelketa aurkeztu du Euskal Pilota Federazioak
Euskal Pilota Selekzioaren prestaketarako sortutako txapelketak 30 jaialdi inguru bilduko ditu, maiatzaren 8tik ekainaren 7ra bitartean, Euskal Herriko hainbat herritan.
Euskadiko Euskal Pilota Federazioak eta AMPO enpresak Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketa aurkeztu dute ostegun honetan, AMPOren Idiazabalgo egoitzan. Txapelketa berria Euskal Pilota Selekzioaren prestaketa prozesuaren baitan dago, 2026ko urrian Argentinan jokatuko den Munduko Txapelketari begira.
Euskal Herritik Mundura AMPO Txapelketak bi helburu nagusi izango ditu. Alde batetik, hautatzaileei pilotariak benetako lehiaketa testuinguruan ikusteko eta baloratzeko aukera ematea; bestetik, berriz, Euskal Pilota Selekzioa herriz herri sozializatzea, ikusgarri egitea eta herritarrengana hurbiltzea.
Txapelketak zazpi espezialitate izango ditu: Larruzko Paleta, Pala Motza, Eskuz Banaka Gizonezkoak frontoi osoan, Eskuz Binaka Gizonezkoak, Eskuz Banaka Emakumezkoak 4 eta erdian, Zesta-Punta Banaka Gizonezkoak 36 metroko frontoian eta Zesta-Punta Banaka Emakumezkoak 36 metroko frontoian.
Lehiaketa asteburu honetan hasiko da, eta ekainaren 7an amaituko da, Burgelun, zesta-puntako finalekin. Aurretik, ekainaren 6an, erremintako finalak jokatuko dira Sopelan, eta ekainaren 7ko goizean, eskuzko modalitateetako finalak, Zumarragan. Txapelketa Euskal Herriko hainbat udalerritan jokatuko dute: Sopela, Deba, Bakio, Ordizia, Barakaldo, Olaberria, Gatika, Beasain, Gernika, Ispaster, Zeanuri, Elorrio, Lemoa, Burgelu, Urretxu, Idiazabal, Galdakao, Abadiño, Segura, Arrasate, Basauri, Lazkao eta Zumarraga.
Eskuzko eta Zesta Puntako modalitateek ligaxkako hiru jardunaldi, finalerdiak eta finala izango dituzte. Pala Motzak eta Larruzko Paletak, berriz, lau jardunaldiko ligaxka eta finala izango dituzte. Guztira, 30 jaialdi inguru antolatzea aurreikusi dute.
