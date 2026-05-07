Calendario, sedes y horarios del campeonato AMPO Euskal Herritik Mundura

Serán alrededor de 30 festivales entre el 8 de mayo y el 7 de junio en diferentes municipios de Euskal Herria.
Presentación del campeonato AMPO Euskal Herritik Mundura. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: AMPO Euskal Herritik Mundura txapelketaren egutegia, pilotalekuak eta ordutegiak
E. L. H. | KIROLAK EITB

PELOTA A MANO

10 de mayo

Femenino

-Arrizabalaga vs. Agirre (Idiazabal, 11:30 horas)

-Gaminde vs. Ruiz de Infante (Idiazabal, 11:30 horas)

-Aldai vs. Bergara (Urretxu, 11:30 horas)

-Erasun vs. Etxegarai (Urretxu, 11:30 horas)

Masculino

-Azketa-Garmendia vs. Hormaetxe-Balerdi (Idiazabal, 11:30 horas)

-Labaka-Bernaola vs. Egiguren-Elorz (Urretxu, 11:30 horas)

-Irribarria vs. Zabaleta (Galdakao, 11:30 horas)

-Carregal vs. Santxo (Galdakao, 11:30 horas)

15 de mayo

Femenino

-Arrizabalaga vs. Mendizabal (Barakaldo, 19:00 horas)

-Gaminde vs. Etxegarai (Barakaldo, 19:00 horas)

Masculino

-Azketa-Goiburu vs. Etxeberria-Garmendia (Barakaldo, 19:00 horas)

16 de mayo

Femenino

-Agirre vs. Aldai (Abadiño, 18:00 horas)

-Ruiz de Infante vs. Erasun (Abadiño, 18:00 horas)

Masculino

-Egiguren-Irazustabarrena vs. Murua-Elortz (Abadiño, 18:00 horas)

-Lizeaga vs. Irribarria (Segura, 17:00 horas)

-Santxo vs. Cestau (Segura, 17:00 horas)

23 de mayo

Femenino

-Arrizabalaga vs. Aldai (Arrasate, 17:00 horas)

-Gaminde vs. Erasun (Arrasate, 17:00 horas)

-Mendizabal vs. Agirre (Lazkao, 17:00 horas)

Masculino

-Hormaetxe-Goiburu vs. Etxeberria-Balerdi (Arrasate, 17:00 horas)

-Zabaleta vs. Lizeaga (Lazkao, 17:00 horas)

-Cestau vs. Carregal (Lazkao, 17:00 horas)

24 de mayo

Femenino

-Etxegarai vs. Ruiz de Infante (Basauri, 16:30 horas)

Masculino

-Labaka-Irazustabarrena vs. Murua-Bernaola (Basauri, 16:30 horas)

31 de mayo

-Semifinales

(Gernika, 11:00 horas)

(Zeanuri, 17:30 horas)

7 de junio

-Finales (Zumarraga, 11:00 horas)

PALA CORTA Y PALETA

Masculino

8 de mayo

-Landeta-Alkorta vs. Madariaga-Sierra (Sopela, 19:30 horas)

-Altuna-Ceni vs. Zubiri-Gordon (Sopela, 19:30 horas)

9 de mayo

-López de Muniain-Ibai Pérez vs. Unda-Pichel (Deba, 18:00 horas)

-Gaubeka-Olazabal vs. Murcia-Del Río (Deba, 18:00 horas)

15 de mayo

-Landeta-Sierra vs. López de Muniain-Pichel (Bakio, 18:30 horas)

-Zubiri-Olazabal vs. Murcia-Ceni (Bakio, 18:30 horas)

16 de mayo

-Madariaga-Ibai Pérez vs. Unda-Alkorta (Ordizia, 18:00 horas)

-Altuna-Gordon vs. Gaubeka-Del Río (Ordizia, 18:00 horas)

22 de mayo

-Landeta-Ibai Pérez vs. Unda-Sierra (Barakaldo, 19:30 horas)

-Altuna-Olazabal vs. Murcia-Gordon (Barakaldo-19:30 horas)

23 de mayo

-Madariaga-Pichel vs. López de Muniain-Alkorta (Olaberria, 18:00 horas)

-Zubiri-Del Río vs. Gaubeka-Ceni (Olaberria, 18:00 horas)

29 de mayo

-Landeta-Pichel vs. Madariaga-Alkorta (Gatika, 19:30 horas)

-Gaubeka-Gordon vs. Murcia-Olazabal (Gatika, 19:30 horas)

31 de mayo

-López de Muniain-Sierra vs. Unda-Ibai Pérez (Beasain, 11:30 horas)

-Altuna-Del Río vs. Zubiri-Ceni (Beasain, 11:30 horas)

6 de junio

-Finales (Sopela, 17:00 horas)

CESTA PUNTA

9 de mayo

Femenino

-Elaia vs. Frida (Gernika, 11:00 horas)

-Helena vs. Eneritz (Gernika, 11:00 horas)

-Ihart vs. Maite (Ispaster, 18:30 horas)

-Maialen vs. Maia (Ispaster, 18:30 horas)

Masculino

-Celaya vs. Arrasate (Gernika, 11:00 horas)

-Astelarra vs. Aratz (Gernika, 11:00 horas)

-Txanika vs. Arbe (Ispaster, 18:30 horas)

-Argoitia vs. Zuhaitz (Ispaster, 18:30 horas)

16 de mayo

Femenino

-Ihart vs. Maialen (Gernika, 11:00 horas)

-Maite vs. Maia (Gernika, 11:00 horas)

-Elaia vs. Helena (Zeanuri, 17:00 horas)

-Frida vs. Eneritz (Zeanuri, 17:00 horas)

Masculino

-Argoitia vs. Txanika (Gernika, 11:00 horas)

-Aratz vs. Arrasate (Gernika, 11:00 horas)

-Zuhaitz vs. Arbe (Zeanuri, 17:00 horas)

-Astelarra vs. Celaya (Zeanuri, 17:00 horas)

23 de mayo

Femenino

-Elaia vs. Eneritz (Elorrio, 11:00 horas)

-Helena vs. Frida (Elorrio, 11:00 horas)

-Ihart vs. Maia (Lemoa, 16:30 horas)

-Maite vs. Maialen (Lemoa, 16:30 horas)

Masculino

-Argoitia vs. Arbe (Elorrio, 11:00 horas)

-Zuhaitz vs. Txanika (Elorrio, 11:00 horas)

-Astelarra vs. Arrasate (Lemoa, 16:30 horas)

-Aratz vs. Celaya (Lemoa, 16:30 horas)

30 de mayo

Semifinales (Barakaldo, 19:00 horas)

7 de junio

Finales (Elburgo, 17:00 horas)

