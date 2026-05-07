Calendario, sedes y horarios del campeonato AMPO Euskal Herritik Mundura
PELOTA A MANO
10 de mayo
Femenino
-Arrizabalaga vs. Agirre (Idiazabal, 11:30 horas)
-Gaminde vs. Ruiz de Infante (Idiazabal, 11:30 horas)
-Aldai vs. Bergara (Urretxu, 11:30 horas)
-Erasun vs. Etxegarai (Urretxu, 11:30 horas)
Masculino
-Azketa-Garmendia vs. Hormaetxe-Balerdi (Idiazabal, 11:30 horas)
-Labaka-Bernaola vs. Egiguren-Elorz (Urretxu, 11:30 horas)
-Irribarria vs. Zabaleta (Galdakao, 11:30 horas)
-Carregal vs. Santxo (Galdakao, 11:30 horas)
15 de mayo
Femenino
-Arrizabalaga vs. Mendizabal (Barakaldo, 19:00 horas)
-Gaminde vs. Etxegarai (Barakaldo, 19:00 horas)
Masculino
-Azketa-Goiburu vs. Etxeberria-Garmendia (Barakaldo, 19:00 horas)
16 de mayo
Femenino
-Agirre vs. Aldai (Abadiño, 18:00 horas)
-Ruiz de Infante vs. Erasun (Abadiño, 18:00 horas)
Masculino
-Egiguren-Irazustabarrena vs. Murua-Elortz (Abadiño, 18:00 horas)
-Lizeaga vs. Irribarria (Segura, 17:00 horas)
-Santxo vs. Cestau (Segura, 17:00 horas)
23 de mayo
Femenino
-Arrizabalaga vs. Aldai (Arrasate, 17:00 horas)
-Gaminde vs. Erasun (Arrasate, 17:00 horas)
-Mendizabal vs. Agirre (Lazkao, 17:00 horas)
Masculino
-Hormaetxe-Goiburu vs. Etxeberria-Balerdi (Arrasate, 17:00 horas)
-Zabaleta vs. Lizeaga (Lazkao, 17:00 horas)
-Cestau vs. Carregal (Lazkao, 17:00 horas)
24 de mayo
Femenino
-Etxegarai vs. Ruiz de Infante (Basauri, 16:30 horas)
Masculino
-Labaka-Irazustabarrena vs. Murua-Bernaola (Basauri, 16:30 horas)
31 de mayo
-Semifinales
(Gernika, 11:00 horas)
(Zeanuri, 17:30 horas)
7 de junio
-Finales (Zumarraga, 11:00 horas)
PALA CORTA Y PALETA
Masculino
8 de mayo
-Landeta-Alkorta vs. Madariaga-Sierra (Sopela, 19:30 horas)
-Altuna-Ceni vs. Zubiri-Gordon (Sopela, 19:30 horas)
9 de mayo
-López de Muniain-Ibai Pérez vs. Unda-Pichel (Deba, 18:00 horas)
-Gaubeka-Olazabal vs. Murcia-Del Río (Deba, 18:00 horas)
15 de mayo
-Landeta-Sierra vs. López de Muniain-Pichel (Bakio, 18:30 horas)
-Zubiri-Olazabal vs. Murcia-Ceni (Bakio, 18:30 horas)
16 de mayo
-Madariaga-Ibai Pérez vs. Unda-Alkorta (Ordizia, 18:00 horas)
-Altuna-Gordon vs. Gaubeka-Del Río (Ordizia, 18:00 horas)
22 de mayo
-Landeta-Ibai Pérez vs. Unda-Sierra (Barakaldo, 19:30 horas)
-Altuna-Olazabal vs. Murcia-Gordon (Barakaldo-19:30 horas)
23 de mayo
-Madariaga-Pichel vs. López de Muniain-Alkorta (Olaberria, 18:00 horas)
-Zubiri-Del Río vs. Gaubeka-Ceni (Olaberria, 18:00 horas)
29 de mayo
-Landeta-Pichel vs. Madariaga-Alkorta (Gatika, 19:30 horas)
-Gaubeka-Gordon vs. Murcia-Olazabal (Gatika, 19:30 horas)
31 de mayo
-López de Muniain-Sierra vs. Unda-Ibai Pérez (Beasain, 11:30 horas)
-Altuna-Del Río vs. Zubiri-Ceni (Beasain, 11:30 horas)
6 de junio
-Finales (Sopela, 17:00 horas)
CESTA PUNTA
9 de mayo
Femenino
-Elaia vs. Frida (Gernika, 11:00 horas)
-Helena vs. Eneritz (Gernika, 11:00 horas)
-Ihart vs. Maite (Ispaster, 18:30 horas)
-Maialen vs. Maia (Ispaster, 18:30 horas)
Masculino
-Celaya vs. Arrasate (Gernika, 11:00 horas)
-Astelarra vs. Aratz (Gernika, 11:00 horas)
-Txanika vs. Arbe (Ispaster, 18:30 horas)
-Argoitia vs. Zuhaitz (Ispaster, 18:30 horas)
16 de mayo
Femenino
-Ihart vs. Maialen (Gernika, 11:00 horas)
-Maite vs. Maia (Gernika, 11:00 horas)
-Elaia vs. Helena (Zeanuri, 17:00 horas)
-Frida vs. Eneritz (Zeanuri, 17:00 horas)
Masculino
-Argoitia vs. Txanika (Gernika, 11:00 horas)
-Aratz vs. Arrasate (Gernika, 11:00 horas)
-Zuhaitz vs. Arbe (Zeanuri, 17:00 horas)
-Astelarra vs. Celaya (Zeanuri, 17:00 horas)
23 de mayo
Femenino
-Elaia vs. Eneritz (Elorrio, 11:00 horas)
-Helena vs. Frida (Elorrio, 11:00 horas)
-Ihart vs. Maia (Lemoa, 16:30 horas)
-Maite vs. Maialen (Lemoa, 16:30 horas)
Masculino
-Argoitia vs. Arbe (Elorrio, 11:00 horas)
-Zuhaitz vs. Txanika (Elorrio, 11:00 horas)
-Astelarra vs. Arrasate (Lemoa, 16:30 horas)
-Aratz vs. Celaya (Lemoa, 16:30 horas)
30 de mayo
Semifinales (Barakaldo, 19:00 horas)
7 de junio
Finales (Elburgo, 17:00 horas)
La Federación de Pelota Vasca presenta el campeonato AMPO Euskal Herritik Mundura
La nueva competición, diseñada como herramienta de preparación de la Euskal Pilota Selekzioa, reunirá alrededor de 30 festivales entre el 8 de mayo y el 7 de junio en diferentes municipios de Euskal Herria.
Jean Olharan se pierde la Iron Cup de Bilbao debido a un golpe en la rodilla.
Con el futuro del remonte todavía en el aire arrancará el campeonato "Erremontari 2026" el 11 de mayo, con la esperanza de que la sexta no sea su última edición. Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.
Las parejas serán las formadas por Segurola-Larrañaga, Ansa II-Zubiria, Ezkurra II-Azpiroz, Goikoetxea V-Juanenea y Aldabe-Barrenetxea IV. La final se disputará el 29 de junio.
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
El pelotari de Amezketa cree que deben disputar el manomanista en frontones "más neutrales". Tras llegar a las semifinales en los últimos seis años, el campeón Jokin Altuna no estará este año en esa fase.
En el frontón de Legazpi se han enfrentado Jokin Altuna y Erik Jaka, que aunque no se jugaban nada en la clasificación, ambos han ofrecido un duelo apretado y disputado, pero finalmente Altuna ha demostrado su superioridad y se ha llevado la victoria (22-16).
El domingo por la tarde, en Legazpi, tras el partido disputado contra Jaka y después de quedar eliminado del Campeonato Manomanista, Jokin Altuna ha declarado que ve a Unai Laso como el campeón de este año. (Declaraciones en vasco)
Joseba Ezkurdia ha dado un gran espectáculo en el frontón Urbeltz de Legazpi, donde se ha enfrentado, junto a Arkaitz Gabirondo, a la pareja formada por Jon Ander Peña y Ander Imaz. El pelotari de Arbizu ha sorprendido al público con un remate acrobático ante una pelota que le ha venido encima, y después ha finalizado el tanto de la mejor manera posible.