Hego Euskal Herriko hiru pilotarik historian lehen aldiz jokatuko dute trinketeko Binakako finala
Igande honetan, apirilaren 26an, jokatuko da finala Baionako Trinkete Modernoan. Espinal nafarra eta Ducassou lapurtarra faborito dira Ziarrusta eta Ugarte bizkaitarren aurrean. Finala zuzenean jarraitu ahal izango da ETB1en, ETB2 ONen eta EITBKirolak.eus-en.
2026ko Buruz Buruko Txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
2026ko Buruz Buruko Txapelketa apirilaren 3an hasiko da, eta maiatzaren 31n bukatu. Finala Nafarroa Arenak hartuko du.
Laso nagusi izan da Jakaren aurka (8-22)
Unai Lasok erraz garaitu du Erik Jaka Ogetan jokatutako Buruz Buruko final-laurdenetako ligaxkako bigarren jardunaldian (8-22). Garaipen horri esker, bi aste barru Darioren aurka jokatuko du, eta finalerdietarako txartela izango dute jokoan.
Zabalak partida irauli eta garaipena eskuratu du (17-22)
Labriten jokatutako partidan Zabalak Peña menderatu du (17-22). Peñak bost tantoren faltan bosteko abantaila zuen arren, Zabalak ez dio handik aurrera tanto bakar bat ere egiten utzi; neurketa irauli eta puntua eskuratu du.
Dariok sendo garaitu du Jaka (10-22)
Dario Gomezek 10-22 garaitu du Erik Jaka Buruz Buruko A multzoko partidan. Aspeko pilotariak hasieratik bideratu du partida, eta zailtasun nabarmenik gabe lortu du txapelketako lehen puntua.
Altunak Binakakoaren errebantxa hartu du Lasoren aurka (22-16)
Jokin Altunak 22-16 garaitu du Unai Laso Buruz Buruko A multzoko lehen partidan. Atzetik hasi arren, buelta eman dio markagailuari, garaipen sendoa lortzeko. Hala, amezketarrak Binakako finalaren errebantxa hartu du.
Larrazabalek Artola garaitu du partida oso gogorrean (17-22)
Iker Larrazabalek 2026ko Buruz Buruko lehen puntua lortu du Iñaki Artola 17-22 garaituta. Larrazabal aurretik joan da une oro markagailuan, baina sendotasunez aritu behar izan du garaipena lortzeko.
Buruz Buruko Txapelketa, final-laurdenetara begira
Erik Jaka izan da asteburu honetako Buruz Buruko Txapelketako azken jardunaldiko protagonistetako bat, partida amaieran Ezkurdiaren aurka markagailua irauli ondoren.
Handia egin du Jakak, azken unean Ezkurdiari partida iraulita (21-22)
Larunbat honetan, Lizarran jokatutako Buruz Buruko Txapelketaren ligaxkako final-zortzirenetan, azken unean markagailua iraulita garaitu du Erik Jakak Joseba Ezkurdia, eta final-laurdenetarako sailkatu da.
Buruz Burukoa abian da, Altuna, faborito nagusia, Laso, Artola eta Larrazabal zerrendaburu direla
Laurak zuzenean sailkatuko dira final-laurdenetako ligaxkara, eta bertan lau txapeldun multzo berean elkartu daitezke: Laso, Altuna, Elordi eta Jaka, azken biek final-zortzirenetako kanporaketa gainditzen baldin badute. Serie B txapelketan, zozketak Zubizarreta anaia ataudarren arteko neurketa utzi du.