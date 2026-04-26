¡Espinal y Duccassou, campeones del Parejas de trinquete!
En la final del Parejas de trinquete disputada en el trinquete Moderno de Baiona, Battitta Ducassou e Iker Espinal se han impuesto a Ziarrusta y Ugarte (40-29).
Te puede interesar
Ezkurra y Goikoetxea, campeones del Torneo Berria
Ezkurra II y Goikoetxea VI se han impuesto en la final del Torneo Berria tras derrotar a Arluziaga y Azpiroz en dos sets (15-14 y 15-9). Goikoetxea ha ganado el campeonato por tercera vez.
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Artola remonta y vence a Peña (22-19)
A pesar de los apuros de Iñaki Artola, ha remontado el partido y ha derrotado a Jon Ander Peña en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista (22-19). Gracias a esta victoria, Artola jugará en la última jornada ante Zabala, mientras que Peña tiene muy difícil salir adelante.
Ya conocemos a los finalistas del All Star de Donibane Lohizune
El jueves por la noche dipustaron las semifinales del All Star de cesta punta de Donibane Lohizune y ya conocemos a las parejas finalistas.. En la quiniela femenina se medirán Erika y Maialen a Helena y Oaia, mientras que en categoría masculina se enfrentarán las parejas Tambourindeguy-Oyhenard y Urreisti-Basque.
Ezkurra II y Goikoetxea VI se enfrentarán a Arluziaga y Azpiroz en la final del Torneo Berria de remonte
Josetxo Ezkurra y Joseba Goikoetxea se enfrentarán a Mattin Arluziaga y Xabi Azpiroz en la final del Torneo Berria de remonte. El encuentro se disputa este sábado y podrá verse en directo, a partir de las 16:30 horas, en ETB2 On y la página kirolakeitb.eus.
Bixente-Atain y Erkiaga-Gorka, y Pape-Lizardi y Laugié-Mercadié, a la final del All Star de Donibane Lohizune
En las quinielas de este martes, han sido las mejores parejas, y, de esa forma, se han hecho con el billete para las finales, que tendrán lugar el próximo martes, 28 de abril.
Tres pelotaris de Hegoalde disputarán por primera vez en la historia la final del Parejas de trinkete
Este domingo, 26 de abril, se disputa la final en el Trinkete Moderno de Baiona. El navarro Espinal y el labortano Ducassou parten como favoritos ante los vizcaínos Ziarrusta y Ugarte. La final se podrá seguir en directo por ETB1, ETB2 ON y EITBKirolak.eus.
Laso se impone con total autoridad a Jaka (8-22)
Unai Laso ha derrotado con facilidad a Erik Jaka en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista disputada en el Ogueta (8-22), una victoria que le permitirá enfrentarse dentro de dos semanas a Darío, con el que se jugarán el pase a semifinales.
Peña, muy enfadado: “Hay jueces que no merecen estar donde están"
Declaraciones de Joan Ander Peña tras perder ante Javi Zabala (17-22). Durante el partido, los jueces le han señalado dos "atxikis": uno en el 10-9 y otro en el 17-13.