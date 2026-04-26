TRINQUETE
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¡Espinal y Duccassou, campeones del Parejas de trinquete!

Trinketea
18:00 - 20:00
Espinal y Duccassou. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Espinal eta Duccassou, trinketeko Binakako txapeldun!
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la final del Parejas de trinquete disputada en el trinquete Moderno de Baiona, Battitta Ducassou e Iker Espinal se han impuesto a Ziarrusta y Ugarte (40-29).

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