¡Espinal y Duccassou, campeones del Parejas de trinquete!

A pesar de los apuros de Iñaki Artola, ha remontado el partido y ha derrotado a Jon Ander Peña en la segunda jornada de la liguilla de cuartos de final del Manomanista (22-19). Gracias a esta victoria, Artola jugará en la última jornada ante Zabala, mientras que Peña tiene muy difícil salir adelante.