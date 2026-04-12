Ortega-Sagarmendi eta Senperena-Lizaso, txapeldun Gipuzkoako Irekian
Gipuzkoako Irekiko finalak jokatu dira Zumarragako Beloki frontoian. Adimen urritasuneko finalean, Lander Ortegak eta Eneko Sagarmendik 20 eta 15 hartu dituzte mendean Hodei Asteasu eta Xabat Askasibar. Urritasun fisikoko finalean, berriz, Beñat Lizasok eta Aingeru Senperek 25 eta 21 die irabazi Edorta de Antari eta Joseba Lasari.
Hiru modalitate, Gipuzkoako Irekiko finaletan
Apirilaren 12an Zumarragako Beloki pilotalekuan jokatuko dira finalak, eta ETB1ek eta EITBko plataformek zuzenean emango dituzte.