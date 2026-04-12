Ortega-Sagarmendi y Senperena-Lizaso, campeones en el Abierto de Gipuzkoa de Pelota Adaptada
En la final de discapacidad intelectual, Lander Ortega y Eneko Sagarmendi han ganado 20-15 a Hodei Asteasu y Xabat Askasibar, mientras que en la final de discapacidad física, Beñat Lizaso y Aingeru Senpere han ganado 25-21 a Edorta de Anta y a Joseba Lasa.
Te puede interesar
Clasificaciones, resultados y calendario del Campeonato Manomanista de 2026
El Campeonato Manomanista de 2026 comienza el 3 de abril, y finaliza el 31 de mayo. El Navarra Arena será el escenario que acoja la final.
Altuna se toma la revancha del Parejas ante Laso (22-16)
Jokin Altuna ha derrotado por 22-16 a Unai Laso en el primer partido del grupo A del Manomanista. Aunque ha empezado por detrás, ha dado la vuelta al marcador para lograr una contundente victoria, de manera que el de Amezketa se ha tomado la revancha de la final del Parejas.
Larrazabal vence a Artola en un partido muy duro (17-22)
Iker Larrazabal ha sumado su primer punto en el Manomanista 2026 tras derrotar a Iñaki Artola por 17-22. Ha ido por delante en el marcador en todo momento, pero ha tenido que andar firme para lograr una victoria que le ha costado mucho.
Jaka logra una gran hazaña al remontar a Ezkurdia en el último momento (21-22)
Este sábado, en los octavos de final de la liguilla del Campeonato Manomanista disputados en Estella, tras remontar en el último momento, Erik Jaka ha vencido a Joseba Ezkurdia y se ha clasificado para los cuartos de final.
Zabala vence con facilidad a Bakaikoa y pasa a cuartos de final (5-22)
Javi Zabala ha dominado con facilidad a Joanes Bakaikoa en los octavos de final de la liguilla del Campeonato Manomanista, disputado en Logroño, y se ha clasificado para los cuartos de final (22-5).
Darío se impone a Elordi y pasa a los cuartos de final de la liguilla del Manomanista (22-6)
El pelotari riojano Darío Gómez ha logrado el billete para los cuartos de final de la liguilla del Campeonato Manomanista al imponerse con contundencia a Aitor Elordi en la eliminatoria de octavos que han disputado este viernes en Labastida.
Euskal selekzioa: “Hay ocho oros en juego y nuestro objetivo es ganar los ocho"
Argentina acoge del 6 al 12 de abril el XI Campeonato del Mundo absoluto de pelota. Este viernes se ha presentado en Abadiño el grupo de 22 pelotaris que integran la expedición de la Euskal selekzioa y que aspira a lo máximo en todas las modalidades.
Presentan la quinta edición del All Star de San Juan de Luz
Este miércoles se ha presentado la quinta edición del All Star de Donibane Lohizune. El masculino comenzará el 9 de abril. y el femenino lo hará el 21. Las finales se celebrarán el día 28 y se podrán seguir en Euskal Telebista.
Tres modalidades diferentes en las finales del Abierto de Gipuzkoa
El próximo 12 de abril el frontón Beloki de Zumarraga acogerá dichas finales, y las podrán seguir en directo desde al mediodía por ETB1 y por las diferentes plataformas de EITB.