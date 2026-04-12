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Ortega-Sagarmendi y Senperena-Lizaso, campeones en el Abierto de Gipuzkoa de Pelota Adaptada

Pilota egokitua
18:00 - 20:00
Ortega-Sagarmendi y Senperena-Lizaso, campeones en el Abierto de Gipuzkoa. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ortega-Sagarmendi eta Senperena-Lizaso txapeldun Pilota Egokituko Gipuzkoako Irekian
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KIROLAK EITB

Última actualización

En la final de discapacidad intelectual,  Lander Ortega y Eneko Sagarmendi han ganado 20-15 a Hodei Asteasu y Xabat Askasibar, mientras que en la final de discapacidad física,  Beñat Lizaso y Aingeru Senpere han ganado 25-21 a Edorta de Anta a Joseba Lasa.

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