Euskal pilota selekzioaren ofizialtasunaren urtea izan da 2025.a

2025. urteak pilotan utzitakoa laburbildu dute bideo honetan.
Euskal pilotak 2025. urtean utzitako une gogoangarrienak errepasatu ditugu bideo honetan. Besteak beste, Altuna, Etxeberria, Ezkurdia eta Rezusta izan dira eskuzko txapeldunak; Emakume Master Cupen, ordea, Enara Gaminde izan da nagusi. 

