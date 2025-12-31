RESUMEN
2025, el año de la oficialidad de la selección vasca de pelota

2025. urteak pilotan utzitakoa laburbildu dute bideo honetan.
Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Euskal pilota selekzioaren ofizialtasunaren urtea izan da 2025.a
author image

EITB

Última actualización

En este vídeo repasamos los momentos más memorables de la pelota vasca en el año 2025, con Altuna, Etxeberria, Ezkurdia y Rezusta como campeones en pelota mano, mientras que en la Emakume Master Cup la victoria ha sido para Enara Gaminde. 

Pelota

Etxeberria eta Rezusta partida irabazi ostean garaipena ospatzeko besarkatu dira
Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)

En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain.  El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena.   

