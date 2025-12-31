2025, el año de la oficialidad de la selección vasca de pelota
En este vídeo repasamos los momentos más memorables de la pelota vasca en el año 2025, con Altuna, Etxeberria, Ezkurdia y Rezusta como campeones en pelota mano, mientras que en la Emakume Master Cup la victoria ha sido para Enara Gaminde.
Los remontistas han seleccionado el material para la final del Campeonato de Parejas
Los finalistas de primera y segunda categoría han estado realizando una selección de material para la final, en Galarreta. Ansa y Zubiri parten como favoritos pero, cabe destacar, que las pelotas elegidas por Ezkurra y Larrañaga son más vivas.
Laso y Albisu fortalecen su liderazgo tras lograr una gran victoria ante Altuna y Ezkurdia (10-22)
Unai Laso y Jon Ander Albisu han ganado con autoridad (10-22) a Jokin Altuna y Joseba Ezkurdia en la 6ª jornada del Campeonato de Parejas que se ha disputado en Vitoria-Gasteiz.
Zabala y Martija vencen a Jaka e Iztueta en un partido espectacular (20-22)
Javi Zabala y Julen Martija han sumado su tercer punto en el Campeonato de Parejas tras derrotar a Erik Jaka y Martxel Iztueta por 20-22. Los azules han ido en todo momento por detrás en el marcador hasta que han logrado la remontada en el tramo final.
Larrañaga y Ezkurra jugarán la final de remonte tras ganar con autoridad a Aldabe-Azpiroz
Iban Larrañaga y Josetxo Ezkurra disputarán la gran final del Campeonato de Parejas de remonte ante Imanol Ansa y Aritz Zubiri, tras derrotar en la semifinal a Kemen Aldabe y Xabi Azpiroz en dos sets.
Etxeberria y Rezusta se imponen a Larrazabal y Mariezkurrena en Barañain (22-19)
En una emocionante jornada de pelota mano correspondiente a la liga de clasificación del Campeonato Parejas 2025, la pareja Peio Etxeberria y Rezusta se impuso por 22-19 a Larrazabal y Mariezkurrena II en el frontón de Barañain. El duelo, muy igualado de principio a fin, se decidió en los últimos tantos gracias al empuje de Etxeberria y Rezusta, que lograron romper el equilibrio en la recta final y llevarse la victoria ante un combativo Larrazabal-Mariezkurrena.
Elordi y Zabaleta dan una paliza a Artola e Imaz (6-22)
Elordi y Zabaleta han mostrado su superioridad en el partido disputado ante Artola e Imaz (6-22), en el Astelena de Eibar. He aquí el último tanto del partido y las declaraciones de los ganadores.
Los pelotaris de Baiko y de Aspe felicitan la Navidad
Las dos empresas han publicado sendos vídeos en los que sus pelotaris felicitan las fiestas y el nuevo año a las y los aficionados.
Las parejas Ezkurra-Larrañaga y Aldabe-Azpiroz apartan el material para la semifinal de este sábado
Ezkurra y Larrañaga han escogido cuatro pelotas vivas, buscando un partido rápido. Por el contrario, Aldabe y Azpiroz han separado material más pesado, que no salga tanto, para que haya más peloteo. Ansa y Zubiri ya esperan rival para la gran final. El duelo de Hernani será retransmitido por ETB1 a partir de las 15:15 horas.
Los tres mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Los protagonistas de los mejores tantos de la 9ª jornada del Eusko Label Winter Series han sido Thomas Urrutia, Goixerri y Julen del Río.