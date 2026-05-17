Tove Alexandersson pulveriza el récord de la Zegama-Aizkorri, y Elhousine Elazzaoui reedita su triunfo de 2025
Con un tiempo de 4:08:10, Alexandersson ha mejorado en más de ocho minutos la anterior marca de la maratón de montaña; en la carrera masculina, Elazzaoui se ha hecho con la victoria, como hace un año.
La sueca Tove Alexandersson y el marroquí Elhousine Elazzaoui han ganado la Zegama-Aizkorri de 2026, este domingo. Alexandersson, en su primera participación en la prestigiosa maratón de montaña, ha conseguido, además de la victoria, establecer un nuevo récord en la prueba, con un tiempo de 4:08:10, más de ocho minutos mejor que la anterior mejor marca; Elazzaoui, por su parte, ha reeditado el triunfo que obtuvo en 2025.
Así, en la vigésima quinta edición de la Zegama-Aizkorri, en la carrera femenina, Tover Alexandersson se ha impuesto con autoridad, por delante de las vascas Malen Osa y Sara Alonso; además, como ha quedado señalado, ha logrado batir el anterior récord de la prueba, que estableció, en 2022, Nienke Birnkman.
Malen Osa y Sara Alonso, sobre un terreno menos adverso de lo esperado por la ausencia de lluvia en las últimas horas en Gipuzkoa, han salido rápidas, pero no tanto como la principal favorita, Alexandersson, que está considerada como la número uno de la especialidad. La sueca se ha marchado en solitario ya en los primeros kilómetros, si bien, de inicio, Alonso ha seguido su estela.
Alexandersson debutaba en la Zegama-Aizkorri, pero esa falta de experiencia sobre el terreno no se ha notado en ningún momento, ya que ha dominado desde el primero hasta el último kilómetro, en llano y en altura, en barro y en pista. La ganadora se ha presentado en la línea de meta de Zegama con un excelente crono, antes de desplomarse por el cansancio; ha necesitado asistencia sanitaria, hasta que ha podido recuperarse, minutos después, del esfuerzo.
En la carrera masculina, Elhousine Elazzaoui ha repetido triunfo, en una edición en la que el gran campeón Kilian Jornet no ha podido cumplir los pronósticos, ya que se ha encontrado alejado de las primeras posiciones.
El suizo Rémi Bonnet ha empezado la prueba muy fuerte, y ha coronado Aratz en solitario, seguido por Elazzaoui y Daniel Pattis, otro candidato al triunfo. Jornet, en ese punto de la carrera, transitaba en cuarta posición. Bonnet, en Sancti Spiritu, lideraba la maratón de montaña, ante miles de aficionadas y aficionados, con cuatro minutos de ventaja sobre sus perseguidores.
Sin embargo, no ha medido de manera adecuada sus esfuerzos, y ha terminado cediendo la cabeza, mediada la maratón, a Pattis y Elhousine, con Jornet ya muy alejado y sin opciones, cuando faltaba todavía más de una hora de carrera. El triunfo, así, se lo han jugado Pattis y Elhousine, y este último se lo ha adjudicado. Entre los atletas de Euskal Herria, destaca el noveno puesto que ha firmado Aitor Ajuria.
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