Zegama-Aizkorri
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Los protagonistas de la carrera: “Llevo la Zegama en mi corazón"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 2026ko Zegama-Aizkorri, protagonista nagusien ikuspegitik
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KIROLAK EITB

Última actualización

Finalizada la carrera, EITB ha hablado con varias y varios de los atletas que han obtenido alguno de los primeros puestos, en esta edición número 25 de la maratón de montaña.

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