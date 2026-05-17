Los protagonistas de la carrera: “Llevo la Zegama en mi corazón"
Finalizada la carrera, EITB ha hablado con varias y varios de los atletas que han obtenido alguno de los primeros puestos, en esta edición número 25 de la maratón de montaña.
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Alexandersson y Elazzaoui ganan una Zegama-Aizkorri multitudinaria y marcada por el barro
La sueca ha establecido el récord de la carrera, mientras que el marroquí ha obtenido su segundo triunfo consecutivo. La vigésima quinta edición de la prueba ha deparado un gran espectáculo, este domingo.
Tove Alexandersson pulveriza el récord de la Zegama-Aizkorri, y Elhousine Elazzaoui reedita su triunfo de 2025
Con un tiempo de 4:08:10, Alexandersson ha mejorado en más de ocho minutos la anterior marca de la maratón de montaña; en la carrera masculina, Elazzaoui se ha hecho con la victoria, como hace un año.
EN DIRECTO: Zegama-Aizkorri
Emisión en directo de la carrera de montaña Zegama-Aizkorri.
Nienke Brinkman y Stian Angermund ganan el Kilómetro Vertical
Nienke Brinkman y Stian Angermund se han hecho con la txapela de la XII edición del Kilómetro Vertical de la Zegama-Aizkorri. La holandesa y el noruego, ambos exganadores de la maratón, se han llevado la txapela en una prueba reconvertida por las condiciones invernales que aún persisten en las cumbres del Aizkorri y que anticipan un domingo épico.
Tove Alexandersson, gran favorita de la Zegama-Aizkorri en categoría femenina
La maratón de montaña Zegama-Aizkorri, que se celebrará este domingo, además de Kilian Jornet, presenta otra participante de lujo, Tove Alexandersson.
Recortan el recorrido del Kilómetro Vertical de la Zegama-Aizkorri por motivos meteorológicos
La salida se mantiene en la plaza de Zegama, desde las 16:00 horas, pero la meta estará en la chabola de Itzubiaga; con esta modificación, la carrera pasará a contar con aproximadamente cinco kilómetros de recorrido y 760 metros de desnivel positivo.
Sara Alonso buscará el podio en la Zegama-Aizkorri del domingo, además de mejorar su marca
Tras ganar el año pasado, la corredora donostiarra Sara Alonso vive con menos presión la Zegama-Aizkorri de este año, aunque quiere mejorar su marca y también saldrá a por el podio el domingo.
Zegama-Aizkorri, más allá de la experiencia deportiva
Un estudio realizado en la Universidad de Deusto ha profundizado en los sentimientos que hay detrás de la maratón de montaña Zegama-Aizkorri.
El urnietarra Mikel Legarreta, en la antesala de su 25ª edición de la Zegama-Aizkorri
El corredor de montaña urnietarra Mikel Legarreta ha participado en todas las ediciones de la Zegama-Aizkorri, desde que comenzó en 2002.