Arrasate-Udalatx, décimo aniversario especial

Arrasate Udalatx Mendi Lasterketa alcanza este año su décima edición. La carrera contará con un recorrido de 22 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo acumulado, ascendiendo por primera vez hasta la cima del Udalatx.

Este sábado, a partir de las 09:15 horas, se podrá seguir en directo la carrera en ETB4 y kirolakeitb.eus.