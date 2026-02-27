Carrera de montaña
Arrasate-Udalatx, décimo aniversario especial

Mondraitz mendi-lasterketa
18:00 - 20:00
Arrasate Udalatx carrera de montaña. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Arrasate-Udalatx, 10. urteurren berezia
EITB

Arrasate Udalatx Mendi Lasterketa alcanza este año su décima edición. La carrera contará con un recorrido de 22 kilómetros y 1.400 metros de desnivel positivo acumulado, ascendiendo por primera vez hasta la cima del Udalatx. 

Este sábado, a partir de las 09:15 horas, se podrá seguir en directo la carrera en ETB4 y kirolakeitb.eus

