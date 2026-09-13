Rybakina destrona a Sabalenka en Nueva York

La tenista kazaja Elena Rybakina se ha proclamado campeona del Abierto de Estados Unidos después de superar a Aryna Sabalenka en una final de 2 horas y 21 minutos.

Rybakina comenzó el partido más concentrada y aprovechó los errores de Sabalenka para llevarse el primer set por 6-4. La bielorrusa reaccionó en la segunda manga y consiguió igualar el encuentro con un 5-7.

En el tercer set, Rybakina recuperó el control. Logró dos 'breaks' y terminó ganando por 6-2.

Con este triunfo, la kazaja suma su tercer Grand Slam, después de Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026, y su decimocuarto título profesional. Además, arrebata a Sabalenka el número uno del mundo, después de 99 semanas de reinado de la bielorrusa.

Sabalenka, campeona en Nueva York en 2024 y 2025, termina una temporada irregular pese a haber ganado tres títulos: Brisbane, Indian Wells y Miami.