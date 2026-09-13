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Rybakina destrona a Sabalenka en Nueva York

Elena Rybakina ha conquistado el Abierto de Estados Unidos tras derrotar a Aryna Sabalenka por 6-4, 5-7 y 6-2. Con esta triunfo, la kazaja logra su tercer Grand Slam y se convierte en la nueva número uno del mundo.
FLUSHING MEADOWS (United States), 13/09/2026.- Elena Rybakina of Kazakhstan poses with the Champions trophy after winning the Women’s Singles Finals of the US Open Tennis Championships in Flushing Meadows, New York, USA, 12 September 2026. (Tenis, Kazajstán, Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL
Elena Rybakina. Foto: EFE
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Última actualización

La tenista kazaja Elena Rybakina se ha proclamado campeona del Abierto de Estados Unidos después de superar a Aryna Sabalenka en una final de 2 horas y 21 minutos.

Rybakina comenzó el partido más concentrada y aprovechó los errores de Sabalenka para llevarse el primer set por 6-4. La bielorrusa reaccionó en la segunda manga y consiguió igualar el encuentro con un 5-7.

En el tercer set, Rybakina recuperó el control. Logró dos 'breaks' y terminó ganando por 6-2.

Con este triunfo, la kazaja suma su tercer Grand Slam, después de Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026, y su decimocuarto título profesional. Además, arrebata a Sabalenka el número uno del mundo, después de 99 semanas de reinado de la bielorrusa.

Sabalenka, campeona en Nueva York en 2024 y 2025, termina una temporada irregular pese a haber ganado tres títulos: Brisbane, Indian Wells y Miami.

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