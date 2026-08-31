Este verano, Eneko e Iker Pou, junto a su compañero peruano Micher Quito, han abierto "Bonus Track" (WI7/M6/6c/1.060 m) en Ranrapalca (6.162 m), en la Cordillera Blanca de Perú. La más dura y comprometida de las 22 rutas que han inaugurado en esta cordillera. Lo han hecho en tres días y en estilo alpino, afrontando con total autonomía una de las grandes montañas andinas.