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Novak Djokovic cae eliminado en el Abierto de Estados Unidos, al perder en la primera ronda

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FLUSHING MEADOWS (United States), 31/08/2026.- Novak Djokovic of Serbia reacts during his match against Mariano Navone of Argentina during the Men's Singles round one of the US Open Tennis Championships at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows, New York, USA, 30 August 2026. The 2026 US Open tournament runs from 23 August through 13 September. (Tenis, Nueva York) EFE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD
18:00 - 20:00
Novak Djokovic, en el partido de la primera ronda
Euskaraz irakurri: Novak Djokovic Estatu Batuetako Irekitik kanpo geratu da, lehen errondan galduta
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El tenista serbio Novak Djokovic se ha quedado fuera del Abierto de Estados Unidos, tras perder el partido de la primera ronda Mariano Navone. Ha terminado el encuentro exhausto.

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