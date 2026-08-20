Carlos Alcaraz defenderá su trono en el US Open
El tenista murciano volverá a las canchas en Nueva York tras superar una lesión en su muñeca derecha que le ha tenido cuatro meses alejado de las pistas.
Carlos Alcaraz anunció este jueves que estará en el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada y en el que defiende título, después de una ausencia de cuatro meses sin jugar, lesionado en su muñeca derecha desde el torneo de Barcelona en abril.
"Here we go (Allá vamos)", escribió el murciano en sus redes sociales, con el logo del Abierto de Estados Unidos de fondo. El de El Palmar confirmó así su regreso a las pistas para la cita que se disputa en Nueva York del 30 de agosto al 13 de septiembre.
El de El Palmar, que a principios del 2026 le dio tiempo a ganar el Abierto de Australia, su séptimo 'Grand Slam', y el torneo de Doha, regresará en un US Open señalado. El tenista español conquistó en Flushing Meadows su primer 'grande' en 2022 y alcanzó por primera vez la cima del ranking mundial, donde volvió precisamente el año pasado derrotando al italiano Jannik Sinner en la final.
Tras perderse dos grandes como Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz quiere terminar con buen sabor de boca el 2026.
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