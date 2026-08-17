Rahm baja al decimoquinto puesto mundial
La abrumadora victoria del estadounidense Scottie Scheffler en el Fedex St. Jude Championship le permite aumentar su ventaja sobre el norirlandés Rory McIlroy al frente de la clasificación mundial de golf, en la que el vizcaíno Jon Rahm, que no tuvo torneo este fin de semana, baja al decimoquinto puesto.
El golfista de Barrika, que el próximo fin de semana jugará en Indianápolis el último torneo del curso del LIV, en el que ya se ha proclamado campeón, baja de la decimotercera a la decimoquinta plaza.
Scheffler, que ganó su segundo torneo de la temporada, acumula 17.69 puntos de media, mientras que McIlroy, que solamente pudo acabar en el puesto 66 en Memphis, le sigue con 8.76 y el tercero, el también norteamericano Cameron Young, tiene 7.97.
Asimismo, el inglés Tommy Fleetwood (5.57) arrebata el quinto puesto al estadounidense Russel Henley (5.57) y Sam Burns (5.43), tercero este domingo, irrumpe en el 'top 10' y se instala en el séptimo puesto, con lo que sale de dicha zona Collin Morikawa.
Te puede interesar
Solaun se cuelga la plata en el ejercicio mixto del Mundial de gimnasia rítmica
Tras ganar el oro y el billete directo para Los Ángeles 2028 el sábado, la gasteiztarra ha vuelto a brillar en tierras alemanas.
Salma Solaun, campeona del mundo de gimnasia rítmica
La gimnasta gasteiztarra se ha colgado el oro con España y ha logrado además una plaza directa para competir en los los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Julen Sáenz de Ormijana hace historia en el Campeonato Europeo de Trial 26"
El alavés Julen Sáenz de Ormijana se ha proclamado Campeón de Europa en élite Trial 26”, en el campeonato celebrado en Valverg (Francia). El piloto vitoriano sigue “en las nubes” y “más que preparado” para competir en la Copa del Mundo.
Eneko Lambea participará en una gala del Mundial de gimnasia rítmica de Frankfurt, invitado por la organización
La gimnasia rítmica masculina solo es deporte de competición en España, por lo que Lambea, que pertenece al Club de Gimnasia Rítmica Sakoneta, no puede formar parte de la selección estatal. No obstante, ha sido invitado por la organización del Campeonato del Mundo, que comenzó el miércoles, para realizar, el sábado, su ejercicio, en una gala programada por el certamen. Eneko Lambea es campeón de España, en Primera Categoría.
Jon Rahm gana por tercer año consecutivo la clasificación individual del circuito LIV Golf
Al vizcaíno le ha bastado acabar en Nueva York en el puesto 41, con +8 en el total.
Janire González-Etxabarri se lleva la victoria en el Boardmasters Yeti Pro
El YETI Pro QS 4.000, perteneciente a las Qualifying Series (QS) de la World Surf League (WSL), se ha disputado en Fistral Beach, Cornwall (Inglaterra). La de hoy es la segunda victoria de la surfista zumaiarra en el circuito de las Qualifiying Series.
Carlota Ciganda no pasa el corte en el Open Británico
La navarra ha estado lejos de su mejor nivel y este viernes ha firmado un +6, lo que unido al +3 del jueves le han dejado muy lejos de los puestos cabeceros con 151 golpes.
Miren Lazkano, bronce en Oklahoma: “Ha sido una experiencia nueva, bonita y positiva"
Miren Lazkano ya está en casa tras ganar la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Kayak Cross de la semana pasada. La hazaña le ha servido de revulsivo a la palista de Basque Team para hacer frente a lo que viene.
Lucas Herbert, ganador del Torneo LIV de Reino Unido; Rahm acaba 23º
Jon Rahm finalizó con un total de -4 en el puesto 23, lo que supone su peor clasificación en las tres temporadas que lleva en LIV.