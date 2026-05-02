Alex Zanardi 1 Formulako pilotu ohia, paralinpismoaren mitoa eta erresistentziaren sinboloa hil da

Paraziklista gisa, urrezko lau domina paralinpiko lortu zituen Londres 2012 eta Rio 2016 olinpiar jokoetan. Zanardik arrasto sakona utzi du kirol alorrean izandako lorpenengatik eta, batez ere, bizitzan izandako zailtasunei aurre egiteko erakutsitako indarragatik.

BRANDS HATCH (United Kingdom), 02/05/2026.- (FILE) - Italian Alex Zanardi with his gold medal after winning the men's Individual H4 time trial during the London 2012 Paralympic Games in Brands Hatch, Kent, Britain, 05 September 2012 (reissued 02 May 2026). Alex Zanardi, a former Formula One driver who lost both legs in a racing crash in 2001 and went on to become a successful paracyclist, has died at the age of 59, his family announced on 02 May 2026. (Fórmula Uno, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Alex Zanardi. Argazkia: EFE

Alex Zanardi, 1 Formulako pilotu ohi eta urrezko lau domina paralinpiko irabazi zituen kirolaria, 59 urterekin zendu da, kirol munduko espezialitate ezberdinetan aritu eta tragediari aurre egiteko gaitasuna erakutsi ostean.

1966an Bolonian jaioa, automobilismoan ibilbide garrantzitsua egin zuen, eta 1 Formulan Jordan, Minardi, Lotus eta Williams taldeetan lehiatu zen 1990eko hamarkadan.

Kolpe latza jaso zuen 2001ean, CART (Championship Auto Racing Teams) txapelketan istripu larria izan ondoren bi hankak galdu zituenean. Hala ere, kirol mundura itzuli zen, 2009ra arte Munduko Turismo Txapelketan aritu baitzen lehian, BMW 320 egokitu batekin. Ondoren, pasio berri bat aurkitu zuen txirrindularitza egokituan.

Paraziklista gisa, urrezko lau domina paralinpiko lortu zituen Londres 2012 eta Rio 2016 olinpiar jokoetan, eta beste hainbat lorpen eskuratu zituen. 2020an beste istripu larri bat izan zuen ekitaldi solidario batean, eta ordutik ez zen erabat osatu.

Zanardik arrasto sakona utzi du, kirol alorrean izandako lorpenengatik eta, batez ere, bizitzan izandako zailtasunei aurre egiteko erakutsitako indarragatik.

