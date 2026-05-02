El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, ha muerto a los 59 años, dejando un legado de superación dentro y fuera de la competición, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia.

Nacido en Bolonia en 1966, Zanardi desarrolló una destacada carrera en el automovilismo, compitiendo en Fórmula Uno en los años noventa con equipos como Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

Su vida dio un giro dramático en 2001 tras un grave accidente en la CART en Alemania, en el que perdió ambas piernas. Lejos de abandonar el deporte, Zanardi regresó a la competición y reapareció el 19 de octubre en Monza al volante de un BMW en el Campeonato de Europa de Turismos para competir hasta 2009 en el Mundial de Turismos con un BMW 320 adaptado. Posteriormente encontró una nueva pasión en el ciclismo adaptado.