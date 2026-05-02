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Muere Alex Zanardi, el expiloto de F1 que triunfó como paralímpico

El expiloto de Fórmula Uno y múltiple campeón paralímpico italiano ha fallecido dejando un legado único de resiliencia y lucha dentro y fuera del deporte.
BRANDS HATCH (United Kingdom), 02/05/2026.- (FILE) - Italian Alex Zanardi with his gold medal after winning the men's Individual H4 time trial during the London 2012 Paralympic Games in Brands Hatch, Kent, Britain, 05 September 2012 (reissued 02 May 2026). Alex Zanardi, a former Formula One driver who lost both legs in a racing crash in 2001 and went on to become a successful paracyclist, has died at the age of 59, his family announced on 02 May 2026. (Fórmula Uno, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA
Alex Zanardi Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alex Zanardi F1eko pilotu ohia hil da, paralinpismoaren legenda eta erresistentziaren sinboloa
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KIROLAK EITB

Última actualización

El italiano Alex Zanardi, expiloto de Fórmula Uno y ganador de cuatro medallas de oro paralímpicas, ha muerto a los 59 años, dejando un legado de superación dentro y fuera de la competición, tras una vida dedicada al deporte y a la capacidad de sobreponerse a la tragedia.

Nacido en Bolonia en 1966, Zanardi desarrolló una destacada carrera en el automovilismo, compitiendo en Fórmula Uno en los años noventa con equipos como Jordan, Minardi, Lotus y Williams.

Su vida dio un giro dramático en 2001 tras un grave accidente en la CART en Alemania, en el que perdió ambas piernas. Lejos de abandonar el deporte, Zanardi regresó a la competición y reapareció el 19 de octubre en Monza al volante de un BMW en el Campeonato de Europa de Turismos para competir hasta 2009 en el Mundial de Turismos con un BMW 320 adaptado. Posteriormente encontró una nueva pasión en el ciclismo adaptado.

Como paraciclista, logró cuatro medallas de oro paralímpicas entre Londres 2012 y Río 2016, además de numerosos éxitos internacionales. En 2020 sufrió otro grave accidente mientras participaba en un evento benéfico, del que ya no logró recuperarse completamente.

Zanardi deja un legado imborrable como ejemplo de superación, admirado tanto por sus logros deportivos como por su fortaleza ante la adversidad.

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