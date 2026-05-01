Naroa Arrasate, subcampeona de Europa de halterofilia: “Me dio un poco de rabia lesionarme cuando peleaba por el oro"
La navarra Naroa Arrasate se ha hecho con la medalla plata en el Campeonato de Europa de Halterofilia en la categoría correspondiente a los 69 kilos. La deportista de 23 años se lesionó cuando luchaba por el oro e intentó levantar 131 kilos. No obstante, se muestra muy satisfecha por el nivel que ha dado en Europa.
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