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Naroa Arrasate, subcampeona de Europa de halterofilia: “Me dio un poco de rabia lesionarme cuando peleaba por el oro"

Naroa Arrasate nafarra Europako txapeldunordea halterofilian.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Naroa Arrasate, Europako txapeldunordea halterofilian
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KIROLAK EITB

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La navarra Naroa Arrasate se ha hecho con la medalla plata en el Campeonato de Europa de Halterofilia en la categoría correspondiente a los 69 kilos. La deportista de 23 años se lesionó cuando luchaba por el oro e intentó levantar 131 kilos. No obstante, se muestra muy satisfecha por el nivel que ha dado en Europa.

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