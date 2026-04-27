Nelly Korda gana el Chevron Championship; Carlota Ciganda acaba decimosegunda
Se trata del tercer major en el que vence la estadounidense y la segunda vez que se corona en este campeonato. La pamplonesa Carlota Ciganda quedó decimosegunda con -4 en el total.
La estadounidense Nelly Korda logró este domingo su tercer título en un major al vencer por segunda vez en su carrera el Chevron Championship, disputado desde el jueves en el Memorial Park Golf Course de Houston, Texas (Estados Unidos). La navarra Carlota Ciganda fue decimosegunda con -4 en el total y cuatro tarjetas de 71, 73, 71 y 69.
Korda, de 27 años, con 267 golpes totales (18 bajo par) y cuatro rondas de 65, 65, 70 y 66 impactos. La número 2 mundial, que ganó su primer grande en el Women's PGA de 2021 y el segundo en el The Chevron de 2024, aventajó en cinco impactos a la china Ruoning Yin y la tailandesa Patty Tavatanakit.
La también china Yan Liu y la surcoreana Ina Yoon acabaron en la tercera posición con un acumulado de doce bajo par.
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