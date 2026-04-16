Espainiako 83. batelen txapelketak 116 ontzi bilduko ditu Legution
Kanporaketa erretenak larunbatean 9:00etatik aurrera lehiatuko dira eta igande goizean berriz A eta B Finalak, bertan erabakiko dira txapeldun berriak.
Espainiako 83. batelen txapelketak 116 ontzi bilduko ditu Legutio arabar udalerriko Urrunaga urtegian. Galiziar delegazioa izanen da ugariena 43 ontzirekin, besteak 41 euskaldun, 24 kantabriar, 6 asturiar eta valentziar bakarra izanen dira.
Guztira, hamaika titulu banatuko dira, sei gizonezkoenak eta sei emakumezkoenak, alebin, kadete, gazte, 23pekoa eta erabateko mailetan. Kanporaketa erretenak larunbatean 9:00etatik aurrera lehiatuko dira eta igande goizean finalak, hain zuzen ere, 9:00etatik aurrera B Finalak eta 11:00etatik aurrera A Finalak lehiatuko dira, bertan erabakiko dira txapeldun berriak.
