Espainiako 83. batelen txapelketak 116 ontzi bilduko ditu Legution

Kanporaketa erretenak larunbatean 9:00etatik aurrera lehiatuko dira eta igande goizean berriz A eta B Finalak, bertan erabakiko dira txapeldun berriak.

Urrunagako urtegia, Legutio; Argazkia: EITB
E. I. I. | KIROLAK EITB

Espainiako 83. batelen txapelketak 116 ontzi bilduko ditu Legutio arabar udalerriko Urrunaga urtegian. Galiziar delegazioa izanen da ugariena 43 ontzirekin, besteak 41 euskaldun, 24 kantabriar, 6 asturiar eta valentziar bakarra izanen dira.

Guztira, hamaika titulu banatuko dira, sei gizonezkoenak eta sei emakumezkoenak, alebin, kadete, gazte, 23pekoa eta erabateko mailetan.  Kanporaketa erretenak larunbatean 9:00etatik aurrera lehiatuko dira eta igande goizean finalak, hain zuzen ere, 9:00etatik aurrera B Finalak eta 11:00etatik aurrera A Finalak lehiatuko dira, bertan erabakiko dira txapeldun berriak.

