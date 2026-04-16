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El 83º campeonato de España de bateles reunirá 116 embarcaciones en Legutio

Las regatas eliminatorias se disputarán el sábado a partir de las 9:00 y El domingo por la mañana se disputarán las Finales B y las Finales A donde se decidirán los nuevos campeones.
Urrunagako urtegia, Legutio (Araba)
Embalse de Urrunaga, Legutio; Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Espainiako batelen 83. txapelketak 116 ontzi bilduko ditu Legution
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El 83º campeonato de España de bateles reunirá 116 embarcaciones en el embalse de Urrunaga de la localidad alavesa de Legutio. La delegación gallega será la mas numerosa con 43 botes, el resto de las embarcaciones las completan 41 tripulaciones vascas, 24 cántabras, 6 asturianas y una valenciana.

En total se repartirán doce títulos, seis masculinos y seis femeninos, en las categorías alevín, infantil, cadete, juvenil, sub-23 y absoluta. Las regatas eliminatorias se disputarán el sábado a partir de las 9:00 y El domingo desde las 9:00 se disputarán las Finales B y a partir de las 11:00 comenzarán las Finales A donde se decidirán los nuevos campeones.

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