DeChambeauk irabazi du Singapurko LIV txapelketa, eta Rahm bosgarren izan da

Jon Rahmek bosgarren amaitu du Singapurko LIV txapelketa, duela astebete Hong Kongen lortutako garaipena errepikatu ezinda. Bryson DeChambeau estatubatuarra nagusitu da, Richard T. Lee kanadarrarekin berdinketa hautsita.

Jon Rahm

Jon Rahm. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Bryson DeChambeau estatubatuarrak irabazi du Singapurko LIV txapelketa, Richard T. Lee kanadarrarekin berdinketa hautsita. Ekaitzak eragindako etenaldiek markatu duten jardunaldian, kanadarrak dena izan du alde garaipena lortzeko, baina ez du bere aukera aprobetxatu.

DeChambeauk (AEBko Irekia irabazi du 2020an eta 2024an) laugarren garaipena lortu du Saudi Arabiako golf zirkuituan. Jon Rahm, berriz, bosgarren sailkatu da, 5 kolpera, Hong Kongen duela astebete titulua lortu ostean.

DeChambeauk eta Leek berdinduta amaitu dute jardunaldia, parretik behera 14 kolpe bilduta, eta Joaquin Niemann txiletarra ibilbidearen bigarren zatian hondoratu da.

Rahm, bere aldetik, lehen postura hurbiltzen saiatu da, baina presioak eta zelaiaren baldintza zailek ez diote utzi DeChambeau eta Lee harrapatzen.

Berdinketa hausteko azken txanpan, irteeran, kaliforniarrak uretara bidali du pilota, eta 25 urteko jokalariari abantaila argia eman dio LIV mailako bere palmaresa estreinatzeko eta txapelketa bat irabazi duen talderik gabeko lehen hasiberria izateko. Leek, baina, ez du aprobetxatu aurkariaren akatsa, eta DeChambeau nagusitu da azkenean.

