Bryson DeChambeau gana el torneo de LIV de Singapur y Rahm es quinto

El estadounidense Bryson DeChambeau se ha adjudicado este domingo el torneo de LIV de Singapur al imponerse en el desempate al canadiense Richard T. Lee, novato y sin equipo en el circuito, quien ha tenido todo de cara en el hoyo definitivo para conseguir la victoria, en una jornada marcada por las interrupciones que ha provocado la tormenta.



DeChambeau, de 32 años y ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, ha sumado su cuarta victoria en el circuito saudí de golf, donde Jon Rahm no ha podido hacer el doblete después de su título en Hong Kong hace una semana y ha sido quinto a cuatro golpes.

DeChambeau y Lee han conseguido finalizar la ronda en cabeza con -14 después de que el chileno Joaquín Niemann se hundiera en el segundo tramo del recorrido.

Rahm, por su parte, ha intentado mantenerse en la lucha por el liderato, pero la presión y las complicadas condiciones del campo no le han permitido acercarse a los -14 con los que DeChambeau y Lee han llegado al hoyo final.



En el desempate, el californiano ha enviado la bola al agua en la salida, con lo que ha concedido una clara ventaja al jugador de origen surcoreano, de 25 años, para estrenar su palmarés en LIV y convertirse en el primer novato sin equipo en conquistar un torneo. Pero Lee no ha aprovechado el error de su contrincante para entregar la victoria a DeChambeau.