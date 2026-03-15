Bryson DeChambeau gana el torneo de LIV de Singapur y Rahm es quinto
El estadounidense Bryson DeChambeau se ha adjudicado este domingo el torneo de LIV de Singapur al imponerse en el desempate al canadiense Richard T. Lee, novato y sin equipo en el circuito, quien ha tenido todo de cara en el hoyo definitivo para conseguir la victoria, en una jornada marcada por las interrupciones que ha provocado la tormenta.
DeChambeau, de 32 años y ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024, ha sumado su cuarta victoria en el circuito saudí de golf, donde Jon Rahm no ha podido hacer el doblete después de su título en Hong Kong hace una semana y ha sido quinto a cuatro golpes.
DeChambeau y Lee han conseguido finalizar la ronda en cabeza con -14 después de que el chileno Joaquín Niemann se hundiera en el segundo tramo del recorrido.
Rahm, por su parte, ha intentado mantenerse en la lucha por el liderato, pero la presión y las complicadas condiciones del campo no le han permitido acercarse a los -14 con los que DeChambeau y Lee han llegado al hoyo final.
En el desempate, el californiano ha enviado la bola al agua en la salida, con lo que ha concedido una clara ventaja al jugador de origen surcoreano, de 25 años, para estrenar su palmarés en LIV y convertirse en el primer novato sin equipo en conquistar un torneo. Pero Lee no ha aprovechado el error de su contrincante para entregar la victoria a DeChambeau.
Te puede interesar
Higinio Rivero acaba vigésimo los 20 km de esquí de fondo en su debut invernal
Rivero ha marcado en meta un tiempo de 59:49.0, lejos de las medallas que se adjudicaron Golubkov, Mao, Romele.
Álvaro Romero, octavo en la Copa del Mundo de boardcross
El guipuzcoano ha acabado octavo la prueba de la Copa del Mundo de boardercross, en la que se ha impuesto el austríaco Jakob Dusek.
Jokin García se hace con el Campeonato de Europa Silver tras vencer a Gianluca Ceglia
El púgil bilbaíno Jokin García se ha proclamado campeón de Europa Silver tras derrotar a puntos a Gianluca Ceglia. Pese a que el italiano es un veterano, Jokin ha mandado desde el principio y, pese a sufrir una pequeña herida bajo un ojo, ha salido con victoria
Oier Ibarretxe debuta con victoria
El boxeador Oier Ibarretxe ha debutado como profesional con victoria, venciendo a puntos a Marouane Nmili. La pelea ha sido igualada pero los potentes zurdazos del de Galdakao le han dado la victoria.
Jon Fernández mantiene el cinturón europeo de Peso Superligero
El boxeador Jon Fernández ha vencido, a puntos, a Somay Bilal en la pelea en la que se jugaba el cinturón de Peso Superligero europeo. El dominio del campeón ha sido evidente y su rival ha querido evitar el duelo directo cuando se le ha visto sin opciones. Al acabar, Jon Fernández ha mantenido su cinturón.
Nadia Erostarbe hace historia y se clasifica para el Championship Tour
La surfista zarauztarra ha logrado la clasificación para el Championship Tour, la máxima categoría del surf mundial, tras la prueba de Newcastle de las Challenger Series. Se convierte así en la primera surfista del Estado que disputará una temporada completa en la élite.
Rahm mantiene sus opciones de victoria en Singapur
Joaquín Niemann se ha puesto al frente del torneo de Singapur de LIV, empatado con el inglés Lee Westwood, pero Jon Rahm ha aguantado el ritmo y se mantiene con opciones de victoria a falta de una ronda.
Zarautz celebrará el II. KLIMB MASTER con participación internacional
Este fin de semana se celebrará el segundo KLIMB OPEN Boulder de Zarautz, y este año también participarán escaladores internacionales.
Higinio Rivero acaba decimosexto la persecución sprint
Rivero ha completado el recorrido en un tiempo de 13:08.9, alejado de las medallas que han logrado Khamitov, Rad y Liu.