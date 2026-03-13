Golfa
Jon Rahm, bigarren Singapurren DeChambeau liderrarengandik hiru kolpera

Rahm bigarren postuan dago (-7), Lee, Westwood, Thomas Detry belgikarra eta Louis Oosthuizen hegoafrikarrarekin berdinduta.

Jon Rahm
Jon Rahm. Argazkia: EFE archivo
EITB

Azken eguneratzea

Barrikako golflariak bigarren postuan bukatu du ostiral honetan LIVeko Singapurreko torneoaren bigarren ibilbidea, eta Bryson DeChambeau estatubatuarrak eskuratu du lidergoa, hiru kolpeko aldearekin.

DeChambeauk, Rahm, Richard T. Lee kanadarra eta Lee Westwood ingelesarekin berdinduta hasi du bigarren jardunaldia, baina bere bertsiorik onena eskaini du, eta kanporaketako onena izan da, 65 kolperekin.

2020an eta 2024an AEBetako Irekiaren irabazleak, berriz, bost 'birdie' eta 'eagle' bat egin ditu 4. zuloan, eta 15ean 'bogey' bakarra egin du (guztira - 10).

Rahm bigarren postuan dago (-7), Lee, Westwood, Thomas Detry belgikarra eta Louis Oosthuizen hegoafrikarrarekin berdinduta.


