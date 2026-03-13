El golfista de Barrika ha concluido en segunda posición este viernes al término del segundo recorrido del torneo de Singapur de LIV, donde se ha quedado como líder en solitario el estadounidense Bryson DeChambeau, con tres golpes de ventaja.



DeChambeau, que ha partido en cabeza empatado con Rahm, el canadiense Richard T. Lee y el inglés Lee Westwood, ha ofrecido su mejor versión y ha sido el mejor de la ronda, con 65 golpes, seis bajo par del Sentosa Golf Club, donde se celebra la cuarta cita de la temporada de LIV.



El ganador del Abierto de Estados Unidos en 2020 y 2024 ha hecho cinco 'birdies' y un 'eagle' en el hoyo 4, por tan solo un 'bogey' en el 15, para un total de -10.



Rahm ocupa la segunda posición, con -7, igualado con Lee, Westwood, el belga Thomas Detry y el sudafricano Louis Oosthuizen.





