Presentada la 11ª edición del Bilbao Surf Film Festival

Laetitia filmeko parte hartzaileak, emisiotik hartuta
18:00 - 20:00

Miembros del film Laetitia; Foto: EITB

Euskaraz irakurri: Bilbao Surf Film Festival jaialdiaren 11. edizioa aurkeztu da
author image

E. I. I. | EITB

Última actualización

Se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de marzo, y este año contará con cuatro sedes oficiales, dos en Getxo y otras dos en Bilbao. Se van a poder ver mas de 60 films, entre ellos Laetitia.

Surf Más deportes

