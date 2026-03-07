SKATEA

Naia Laso eta Egoitz Bijueska park modalitateko finalerdietan izango dira Skateko Munduko Txapelketan

Alain Kortabitartek eta Gadea Mojak agur esan diote lehiari sailkatzeko txandan, eta Peio Gonzalezek, final-laurdenetan.

Naia Laso

Naia Laso. Argazkia: BAT Basque Team

EITB

Azken eguneratzea

Naia Lasok eta Egoitz Bijueskak finalerdietarako txartela lortu dute larunbat honetan Sao Paulon (Brasil) jokatzen ari den skateko Munduko Txapelketako park modalitatean.

Bost euskal ordezkarik bidaiatu dute bertan parte hartzeko. Alain Kortabitartek eta Gadea Mojak agur esan zioten lehiari sailkatzeko txandan, eta Peio Gonzalezi gauza bera gertatu zitzaion final-laurdenetan.

Hala, Laso eta Bijueska finalerdietan lehiatuko dira.

