Naia Laso y Egoitz Bijueska estarán en semifinales de la modalidad de park en el Mundial de Skate

Naia Laso y Egoitz Bijueska se han clasificado este sábado para las semifinales de la modalidad de park del Mundial de skate que se está disputando en la localidad brasileña de Sao Paulo.

Cinco representantes vascos han viajado para participar en el campeonato. Alain Kortabitartey Gadea Moja han dicho adiós a la competición en la tanda clasificatoria y a Peio González le ha pasado lo mismo en cuartos de final.

Así, Laso y Bijueska son los deportistas que competirán en semifinales.