Skateboard
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Naia Laso y Egoitz Bijueska estarán en semifinales de la modalidad de park en el Mundial de Skate

Alain Kortabitarte, Gadea Monja se han despedido de la competición en la tanda clasificatoria, y Peio González en cuartos.

Naia Laso
Naia Laso. Foto: Basque Team
Euskaraz irakurri: Naia Laso eta Egoitz Bijueska park modalitateko finalerdietan izango dira Skateko Munduko Txapelketan
author image

EITB

Última actualización

Naia Laso y Egoitz Bijueska se han clasificado este sábado para las semifinales de la modalidad de park del Mundial de skate que se está disputando en la localidad brasileña de Sao Paulo.

Cinco representantes vascos han viajado para participar en el campeonato. Alain Kortabitartey Gadea Moja han dicho adiós a la competición en la tanda clasificatoria y a Peio González le ha pasado lo mismo en cuartos de final.

Así, Laso y Bijueska son los deportistas que competirán en semifinales.

Skateboard Más deportes

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Joseba Attard: “Es un honor representar por primera vez a Euskal Herria en el Mundial de esquiladores de oveja"

La selección de esquiladores y artilleros de ovejas de Euskal Herria participará por primera vez en el Mundial de dicha disciplina. Han pasado dos semanas desde que los participantes fueron a practicar a Nueva Zelanda. Hoy ha sido el acto de recibimiento y el jefe de filas de la selección, Joseba Attard, nos ha explicado desde los pormenores de su estancia y el campeonato.

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X