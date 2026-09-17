El equipo de Laukiz ha sido el único vasco que ha superado la fase de grupos en la categoría de 540 kilos., aunque Mutriku y Goiherri han estado a punto de meterse también entre los cuatro mejores. Los equipos vascos han conseguido tres medallas. Así, ha finalizado el campeonato por clubes y a partir del jueves será el turno de la Euskal Selekzioa.