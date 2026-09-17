Mundial en Sudáfrica
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Las chicas de Gaztedi logran la medalla de plata en Mossel Bay

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Gaztedi-neskak-zilarra-Hegoafrika-Munduko-Txapelketa
18:00 - 20:00
Las chicas del Gaztedi, plata, en la categoría de 540 kilos. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Gaztediko neskek zilarrezko domina lortu dute Sokatirako Munduko Txapelketan, Hegoafrikan
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Última actualización

El equipo de Laukiz ha sido el único vasco que ha superado la fase de grupos en la categoría de 540 kilos., aunque Mutriku y Goiherri han estado a punto de meterse también entre los cuatro mejores. Los equipos vascos han conseguido tres medallas. Así, ha finalizado el campeonato por clubes y a partir del jueves será el turno de la Euskal Selekzioa.

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