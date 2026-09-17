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Las chicas de Gaztedi logran la medalla de plata en Mossel Bay
El equipo de Laukiz ha sido el único vasco que ha superado la fase de grupos en la categoría de 540 kilos., aunque Mutriku y Goiherri han estado a punto de meterse también entre los cuatro mejores. Los equipos vascos han conseguido tres medallas. Así, ha finalizado el campeonato por clubes y a partir del jueves será el turno de la Euskal Selekzioa.
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