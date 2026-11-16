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Patricia Martin eta Beñat Telleria nagusi, Amasan

Iragarkia
2ª jornada Neguko Harri Herri
18:00 - 20:00

Neguko Harri Herri Txapelketako bigarren jardunaldia Amasan jokatu zen.

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Patricia Martinek eta Beñat Telleriak irabazi zuten Neguko Harri Herri Txapelketako bigarren jardunaldia, Amasan. Martinek 12 jasoaldi egin zizkion 73 kiloko harri irregularrari; Telleriak, berriz, hamar aldiz altxatu zuen 132 kilokoa.

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