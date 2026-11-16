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Patricia Martín y Beñat Telleria, los más fuertes en Amasa
Euskaraz irakurri: Patricia Martin eta Beñat Telleria, indartsuenak Amasan
Patricia Martín y Beñat Tellería vencieron en la segunda jornada del Campeonato Neguko Harri Herri, disputada en Amasa. Martín realizó 12 alzadas a la piedra irregular de 73 kilos, mientras que Tellería levantó diez veces la de 132 kilos.
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